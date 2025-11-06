Estos profesionales generan mejores predicciones e insights. Su día a día se transforma al ritmo de la tecnología y prefieren proyectos de impacto positivo

Son como un faro que alumbra el camino. Ellos toman lo que la realidad les provee, analizan las situaciones y marcan cuál es la ruta segura hacia el éxito. Son los analistas de Big Data, uno de los perfiles más demandados en el mercado actual.

Los especialistas en big data son esenciales para roles como analistas de datos, científicos de datos, ingenieros de datos y expertos en inteligencia empresarial.

"Su labor se centra en gestionar y analizar grandes volúmenes de datos para extraer insights que apoyen la toma de decisiones estratégicas en áreas como marketing, operaciones, recursos humanos y finanzas", indica Camila Nievas, IT Talent Acquisition Specialist de Adecco Argentina.

Además, dice esta experta, "desempeñan un papel clave en la implementación de soluciones basadas en inteligencia artificial y aprendizaje automático".

En cuanto a su demanda, en la actualidad "hay una gran variedad de posiciones abiertas; principalmente la que más abunda son los ingenieros de datos", cuenta Daniel Menal, Head de Data & IA en IT Patagonia.

A su vez, suma que "tras un breve estancamiento a fines de 2024, hoy la demanda vuelve a crecer, con las fintech como líderes, impulsados principalmente por la fuerte adopción en tecnologías de inteligencia artificial (IA)".

Hoy las empresas buscan cada vez más a estos perfiles para optimizar el uso de los datos, "a pesar de que el mercado denota una escasez de talento con las habilidades técnicas y estratégicas adecuadas", observa Ezequiel Palacios, director asociado de Glue Executive Search.

"En cuanto a las industrias que lideran estas búsquedas, los expertos en Big Data son particularmente demandados en sectores que dependen de grandes volúmenes de información para la toma de decisiones. En general, las grandes organizaciones son las que cuentan con muchos datos digitalizados y, por ende, buscan estos perfiles para procesar y analizar volúmenes masivos de información, detectar patrones y anticipar tendencias", suma Palacios.

Esto hace que los salarios se ubiquen en un buen lugar dentro del ránking nacional. "Estos varían por experiencia y tipo de empresa, pero haciendo una generalización, el sueldo mensual de un analista de datos con una experiencia semi sr comienza en 3.3 millones de pesos brutos, el de un Ingeniero de datos comienza en 4.5 millones brutos, y el de un líder de Business Intelligence comienza en 5.5 millones brutos", enumera Alejandro Servide, director de Professional, Digital & Enterprise de Randstad para Argentina y Chile.

Datos como materia prima

Incluso, este rol viene viviendo una transformación, fundamentalmente centrada en "la integración de tecnologías emergentes, como la IA y el Machine Learning, para lograr mejorar la capacidad de análisis y predicción a partir de grandes conjuntos de datos", dice Iván García Villavicencio, Talent Attraction Manager de Softtek.

También, este perfil, "permite la identificación de patrones de una manera más eficiente. La automatización de tareas rutinarias permite a los especialistas destinar más tiempo a la interpretación de resultados y a la toma de decisiones", detalla Villavicencio.

"La inteligencia artificial es el mejor amigo de un profesional de datos", define Yaneth Salazar, jefe de Inteligencia Comercial Metrotel.

Y agrega: "En vez de verla como una amenaza, la IA es una herramienta que potencia el trabajo de estos expertos. Automatiza tareas repetitivas y les permite enfocarse en lo estratégico: interpretar resultados, generar insights y tomar decisiones. Quienes sepan integrar IA en su trabajo van a ser aún más valiosos en el futuro".

"Ya en el presente las soluciones de real time y grandes volúmenes de datos se han integrado de forma nativa en las plataformas de información, uniéndose a los warehoses existentes y evolucionando hacia nuevas formas de procesamiento, almacenamiento y utilización de la información", dice Matías Salmeri, Head Data de Endava Argentina.

Actualmente, explica este especialista, "herramientas como Data Fabrick nos brindan la posibilidad de procesar información de formas nunca antes pensadas, permitiendo analíticas avanzadas y que la industria de AI florezca apalancado en entrenamientos sobre universos de datos más bastos y complejos".

"Los expertos en datos se están transformando, pasando a ser estrategas y arquitectos de sistemas inteligentes. Su rol ahora es más crítico que nunca: asegurar que los modelos de IA sean justos, transparentes y que sus resultados tengan un impacto positivo y significativo", afirma Silvana Villarruel, Data Architect at Ingenia.

Esto se refleja en un reporte de McKinsey & Company de 2024, en el mismo "se subraya que la creatividad, el razonamiento ético y la interpretación del contexto, siguen siendo habilidades exclusivas del ser humano", resalta Villarruel.

CV exigente

En Argentina, las empresas les demandan a estos perfiles "como excluyente el requisito de nivel C1, C2 de Inglés técnico. Contrariamente a otro tipo de perfiles, aquí las competencias de conocimiento y habilidades técnicas, conocidas como hard skills, ocupan el primer lugar a la hora de priorizar candidatos, desplazando a las soft skills a un segundo plano, por tratarse de una disciplina nueva", aclara Servide.

"Con el paso del tiempo, cuando contemos con más talentos formados y un mayor desarrollo de profesionales en esta área de expertise, las competencias blandas seguramente pasarán a ser las más importantes junto a las competencias digitales", completa el director de Randstad.

Por su parte, Gisele Cabrera, Chief Data Analytics Officer en Naranja X, señala que "en Data & IA no alcanza con programar o diseñar un modelo predictivo. Lo que marca la diferencia es conectar lo técnico con el negocio desde el minuto cero, y lograr impacto en la última milla".

Por su función, este talento es muy demandado en el mercado global, y los argentinos rankean muy bien al presentarse en las búsquedas. Sin embargo, además de que muchos decidieron centrarse en Argentina, ahora tienen un perfil diferente al optar por dónde trabajar

"Si bien muchos profesionales siguen trabajando para el exterior, vemos un fenómeno interesante. Los talentos hoy no solo buscan estabilidad o salarios competitivos, sino también proyectos que generen un impacto real y significativo", cuenta Cabrera.

¿Qué sucedió? "Actualmente, se alejan de los saltos transaccionales y de poco tiempo en cada proyecto, lo cual es un aprendizaje que viene de la burbuja tecnológica de 2020-2021. Por eso, valoran cada vez más la oportunidad de trabajar en empresas que ofrezcan proyectos innovadores y con impacto social, además de flexibilidad y acceso a la mejor tecnología", explica la ejecutiva de Naranja X.

"En Argentina son perfiles muy demandados, lo que les da una posición privilegiada frente al mercado al poder decidir entre distintas ofertas laborales. A nivel internacional la tendencia es similar, porque se trata de un talento crítico para sectores en transformación digital y de alta competitividad", concluyen desde Strategy Latam.