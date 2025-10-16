La expansión incluye representación exclusiva en países clave de Europa, Asia y América Latina, con foco en campañas de alto rendimiento

Reddit, la popular plataforma de blogging, amplió su acuerdo comercial con Aleph, empresa especializada en soluciones digitales para anunciantes, que desde ahora será socio exclusivo de ventas publicitarias de Reddit en más de 45 países, incluyendo siete mercados clave en América Latina.

La colaboración entre ambas compañías comenzó en 2022 con operaciones en Europa y Asia Central y ahora suma representación en regiones como MENAT (Medio Oriente, Norte de África y Turquía), APAC (Asia-Pacífico) y América Latina, algo que permite a marcas locales acceder directamente a audiencias altamente comprometidas en Reddit.

En Latinoamérica, la alianza se traduce en presencia publicitaria exclusiva en:

México

Argentina

Colombia

Chile

Perú

Puerto Rico

Costa Rica

Reddit, "el lugar más humano de internet", reúne más de 100.000 comunidades activas y supera los 110 millones de usuarios únicos diarios. Su crecimiento sostenido se refleja en los resultados del segundo trimestre de 2025, donde los Usuarios Activos Diarios Internacionales (DAUq) aumentaron 32% interanual.

Entre junio de 2024 y agosto de 2025, Reddit fue el dominio más citado en plataformas de inteligencia artificial, según datos de Profound.

Su archivo de conversaciones reales y espontáneas lo posiciona como un espacio de referencia para búsquedas contextuales y contenido generado por usuarios.

Reddit refuerza su propuesta publicitaria global

En el plano publicitario, Reddit ofrece herramientas para campañas de múltiples objetivos, con soluciones que permiten a las marcas conectar con comunidades específicas.

A través de Reddit Community Intelligence, las empresas pueden acceder al conocimiento colectivo generado por miles de millones de interacciones, y utilizarlo para diseñar estrategias más efectivas.

"La combinación única de alcance y comunidades auténticas de Reddit representan un canal nuevo y poderoso, y nuestro equipo está listo para ayudar a nuestros clientes a construir y hacer crecer campañas que realmente generen impacto", explicó Cristian Cores, Managing Director de Aleph en Latinoamérica.

Con esta alianza, Aleph suma representación oficial de Reddit en países como:

Armenia

Austria

Bélgica

Camboya

Egipto

India

Indonesia

Arabia Saudita

Corea del Sur

Taiwán

Turquía

Vietnam

Por su parte, Mike Romoff, Chief Revenue Officer de Reddit, agregó: "Además de la oportunidad de crecimiento internacional de Reddit y de nuestra capacidad para conectar a los anunciantes con conversaciones humanas reales, confiamos en que esta colaboración ampliada abrirá oportunidades significativas para las marcas a nivel mundial".