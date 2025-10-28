El magnate compartió esta visión durante una entrevista en el programa "The Tonight Show with Jimmy Fallon", en el marco de su cumpleaños número 70

Bill Gates, el empresario que fundó Microsoft, volvió a sacudir el debate sobre el futuro del trabajo al afirmar que la inteligencia artificial reduciría la semana laboral a solo dos días en menos de una década.

El magnate compartió esta visión durante una entrevista en el programa "The Tonight Show with Jimmy Fallon", en el marco de su cumpleaños número 70.

Bill Gates predice una semana laboral de 2 días gracias a la IA

Según Gates, el avance acelerado de la inteligencia artificial hará que los humanos "no sean necesarios para la mayoría de las tareas", lo que permitiría acortar drásticamente la jornada laboral y dedicar más tiempo al ocio, la creatividad y la vida social.

Esta predicción representa una evolución respecto a sus declaraciones anteriores. A fines de 2024, en el pódcast "What Now?", Gates había anticipado que la semana laboral podría reducirse a tres días.

Sin embargo, con el ritmo de desarrollo de modelos generativos, sistemas autónomos y automatización inteligente, el millonario considera que el impacto será aún más profundo. "La IA está avanzando tan rápido que en diez años podría modificar por completo la estructura del empleo", señaló.

Gates también reconoció que, si bien la inteligencia artificial aún no posee el conocimiento especializado de un médico o un profesor, su capacidad para ejecutar tareas repetitivas, administrativas y logísticas está transformando industrias enteras.

Bill Gates predice una semana laboral de 2 días en la próxima década, gracias al avance de la IA

En ese sentido, planteó que el desafío no será tecnológico, sino social: cómo redistribuir el tiempo, el ingreso y el propósito en una sociedad donde el trabajo tradicional pierda centralidad.

La propuesta de una semana laboral de dos días no es nueva en el ámbito académico, pero adquiere mayor peso cuando proviene de una figura como Gates, cuyo historial de predicciones tecnológicas es usualmente certero.

Su visión se suma a una corriente de pensamiento que incluye economistas, sociólogos y tecnólogos que ven en la IA una oportunidad para redefinir el equilibrio entre productividad y bienestar.