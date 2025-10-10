El magnate puso en jaque la crianza de los niños y la manera excesiva en la que usan la multiplicidad de artefactos que existen en la actualidad

Bill Gates, el empresario cofundador de Microsoft, alertó sobre un peligro silencioso que afecta especialmente a los jóvenes: el uso excesivo de dispositivos y su impacto en la concentración y el pensamiento crítico.

En su blog personal de reflexiones, Gates Notes, el magnate indicó que la constante exposición a pantallas perjudica habilidades fundamentales para el desarrollo intelectual y emocional.

El fundador de Microsoft comparó esta situación con su propia juventud. "Cuando me sentía inquieto o aburrido, me encerraba en mi habitación y me perdía en libros o ideas, a menudo durante horas sin interrupción", recordó.

Según el filántropo, esta capacidad de transformar el tiempo libre en momentos de reflexión y aprendizaje fue crucial para su éxito.

Por otro lado, advirtió sobre una contradicción en la crianza actual que involucra a los adultos a cargo de menores.

"La ironía es que los padres en estos días son sobreprotectores en el mundo físico y extrañamente no intervienen en el digital, permitiendo que los niños vivan la vida en línea en gran medida sin supervisión", evaluó.

Bill Gates se mostró preocupado por el impacto de las nuevas tecnologías en los menores de edad

"Los costos de oportunidades de una infancia basada en celulares"

De acuerdo a Gates, la falta de supervisión genera consecuencias preocupantes, como el incremento de problemas de salud mental, pérdida de independencia, de socialización y de reducción del tiempo al aire libre.

Sin embargo, la consecuencia que más le preocupa es el impacto en el pensamiento crítico y la concentración.

"Todo esto es alarmante, pero me preocupa especialmente el impacto en el pensamiento crítico y la concentración. El mundo podría perderse los avances que provienen de ocupar la mente en algo y mantenerla allí", mencionó.

Frente al grave impacto de las pantallas, Gates no dudó en proponer medidas contundentes, aunque difíciles de aplicar. La más polémica es prohibir el uso de los celulares en niños hasta que sean mayores.

Además, recomendó mejorar los sistemas de verificación de edad en redes sociales y reconstruir lo que llama "la infraestructura de la infancia", al ofrecer alternativas atractivas que compitan con la seducción de las pantallas.

Gates cerró su reflexión con una advertencia y una lectura obligatoria para padres, educadores y quienes trabajan con jóvenes: "The Anxious Generation es una lectura obligatoria para cualquiera que esté criando, trabajando o enseñando a los jóvenes de hoy", concluyó.