Meta, el gigante de redes sociales, anunció el relanzamiento oficial de la herramienta de ofertas laborales de Facebook.

El servicio, que había sido desactivado en 2023, ahora regresa con un enfoque renovado en oportunidades locales y para jóvenes adultos.

La plataforma, que originalmente introdujo los clasificados de empleo en 2017, vuelve a apostar por este segmento con el objetivo de conectar a personas mayores de 18 años con empleadores que ofrecen vacantes iniciales, de medio tiempo o en servicios comunitarios.

El regreso de esta funcionalidad busca competir directamente con plataformas como LinkedIn, pero con una lógica más accesible y territorial.

Cómo es la nueva plataforma de trabajo de Facebook

Según detalló Meta, la nueva versión de la herramienta estará disponible dentro de la aplicación de Facebook y permitirá a los usuarios filtrar ofertas por ubicación, tipo de empleo y disponibilidad inmediata.

Las publicaciones deberán ser verificadas y estar respaldadas por empresas o empleadores con vacantes activas, con el fin de evitar fraudes y garantizar la autenticidad de las oportunidades.

Facebook revive su plataforma de empleos con una nueva interfaz y mejoras en sus algoritmos

Además, se priorizarán los anuncios de pequeñas y medianas empresas, comercios locales y emprendimientos que buscan personal en sus comunidades, para fortalecer el vínculo entre redes sociales y economía barrial.

El relanzamiento también incluye mejoras en la interfaz y en los sistemas de recomendación, que utilizarán algoritmos para sugerir empleos según características comunes como:

El perfil del usuario

Sus intereses

Su historial de interacción

Desde Meta explicaron que esta decisión responde a una demanda creciente por herramientas de inserción laboral más simples y directas, especialmente entre jóvenes que no utilizan plataformas profesionales tradicionales.

Meta AI presenta nueva función para editar y compartir videos generados con inteligencia artificial

Por otro lado, Meta AI, el asistente de inteligencia artificial de la empresa, presentó una nueva función que permite editar y compartir videos generados por IA.

La novedad llega bajo el nombre de "Vibes", una pestaña integrada en la app de Meta AI que ofrece a los usuarios la posibilidad de crear contenidos audiovisuales desde cero o reversionar los de otros y permite agregar:

Música

Filtros

Estilos visuales

Efectos generativos

Según la compañía, esta iniciativa busca democratizar la producción de videos y fomentar una comunidad creativa dentro del ecosistema de Meta.

A diferencia de los editores tradicionales, Vibes permite modificar videos y funciona como una red social interna, donde los usuarios pueden publicar sus creaciones, recibir recomendaciones personalizadas y explorar contenidos generados por otros miembros.

El algoritmo de Vibes adapta el feed según los gustos e intereses de cada usuario, lo que convierte la experiencia en una exploración visual dinámica y altamente personalizada. Además, se puede iniciar un video desde un prompt textual, lo que habilita la creación de clips completamente nuevos sin necesidad de grabaciones previas.

Meta AI destacó que esta herramienta representa "el primer paso hacia una nueva forma de descubrir, crear y compartir videos con IA", y anticipó que se seguirán sumando funciones que integren capacidades generativas más avanzadas.