El nuevo proyecto de la petrolera argentina comenzará en 2026 y generará una inversión total de u$s45.000 millones. Los detalles

La petrolera estatal YPF anunció un nuevo proyecto llamado "Argentina LNG" que promete generar 50.000 nuevos puestos de trabajo en distintas provincias del país.

Según el presidente de la petrolera, Oración Marín, el proyecto invertirá entre u$s5.000 y u$s6.000 millones, como parte del desarrollo de esta iniciativa estratégica.

"Como empresa, nuestro objetivo es alcanzar un nivel de productividad de clase mundial. Esa productividad también beneficia al Estado, y para lograrlo la capacitación es clave", detalló Marín a Infobae en Vivo.

El plan de desarrollo del proyecto tendrá una duración de un año y comenzará en marzo de 2026.

Marín detalló que el plan contempla una capacidad inicial de 12 millones de toneladas exportadas, aunque podría ampliarse a 18 millones si Shell confirma su participación.

En ese caso, el proyecto representaría exportaciones por alrededor de u$s300.000 millones para la Argentina.

Nueva inversión de YPF que promete nuevos puestos de trabajo

El proyecto va a generar un fuerte impacto en el ecosistema laboral ya que se estima la creación de 50.000 puestos de trabajo entre Río Negro y Neuquén.

La inversión en este tipo de infraestructura es la más grande en la historia del sector energético. "Solo en infraestructura estamos hablando de unos u$s25.000 millones", agregó.

Sumando todos los gastos, la inversión total asciende a unos u$s45.000 millones, por lo que el ciclo del proyecto alcanzará los u$s85.000 millones.

Marín remarcó el cambio total que significa en el sector energético y para la Argentina en materia de oil and gas, además de un importante aumento en puestos de trabajo.

Este proyecto se enmarca en el objetivo de que el país logre exportaciones superiores a u$s30.000 millones a partir de 2031.

Con la creación de 50.000 puestos de trabajo directos e indirectos, el proyecto apunta a impulsar la economía regional y consolidar una nueva etapa de crecimiento para el sector energético argentino.