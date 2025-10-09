La iniciativa forma parte de una estrategia regional para captar talento local en áreas clave ligadas a la innovación. Estos son los perfiles que busca

Google, el gigante global de internet, anunció la apertura de más de nuevas vacantes laborales en América Latina para el último trimestre de 2025.

La oferta hace énfasis en los principales mercados de la empresa en la región, con especial foco en países como:

Argentina

México

Chile

Colombia

Google busca profesionales en Argentina: qué vacantes abrió

La iniciativa forma parte de una estrategia regional para captar talento local en áreas clave como inteligencia artificial, ventas de soluciones en la nube, consultoría técnica y desarrollo de productos.

En Argentina, por ejemplo, se destacan búsquedas activas para roles como Head of Sales para el sector público, AI Sales Specialist, Technical Solutions Consultant y Strategic Account Executive. La compañía, que mantiene operaciones locales desde hace más de una década, busca ampliar su equipo en Buenos Aires con perfiles técnicos y comerciales.

Las posiciones mencionadas están orientadas a profesionales con experiencia en ventas de soluciones tecnológicas, manejo de cuentas estratégicas, consultoría técnica y conocimiento en herramientas como SQL, Unix/Linux y plataformas de IA.

La mayoría de las vacantes son presenciales, con base en las oficinas de Puerto Madero, aunque algunas permiten modalidad híbrida.

Google busca talento clave en la Argentina, en áreas ligadas a la innovación

La iniciativa forma parte de una tendencia más amplia de expansión regional de la compañía, que en los últimos años reforzó sus programas de formación y empleabilidad en América Latina.

A través de "Crece con Google", la compañía ya otorgó miles de becas en Argentina y otros países, con foco en habilidades digitales, programación y herramientas de productividad. Además, mantiene alianzas con universidades, ONGs y gobiernos locales para fomentar la inclusión laboral en el sector tecnológico.

La iniciativa ya otorgó más de 88.000 becas en América Latina, y destinó u$s2 millones en México para capacitar a 60.000 estudiantes en comunidades vulnerables.

La vicepresidenta de Google Hispanoamérica, Adriana Noreña, explicó anteriormente que la región representa una oportunidad única para el desarrollo de áreas como la IA, pero que aún enfrenta desafíos importantes en términos de capacitación e indicó que "hay una escasez de talento impresionante" y que el 70% de los latinoamericanos se muestra optimista respecto al impacto de esta herramienta.

¿Cómo postularse a las ofertas laborales de Google?

Los interesados en postularse pueden hacerlo a través de la plataforma oficial Google Careers, donde es posible filtrar las búsquedas por país, tipo de rol y modalidad de trabajo.

También se puede aplicar vía LinkedIn, con solo activar alertas personalizadas para recibir notificaciones sobre vacantes que se ajusten al perfil profesional.

Google recomienda preparar un CV actualizado en inglés y destacar habilidades técnicas, experiencia en ventas consultivas y capacidad para trabajar en entornos colaborativos.