Los riesgos ocultos del teletrabajo: ¿por qué el 67% de los empleados se siente "quemado" por el trabajo?

Así lo sostiene un trabajo de Workifit, aplicación que "matchea" entre candidatos a una vacante laboral y firmas de tecnología. Todos los detalles.

La pandemia global de coronavirus COVID-19 modificó radicalmente la rutina laboral de miles de millones de personas alrededor del planeta. En ese contexto, el teletrabajo apareció como una respuesta rápida y efectiva para un contexto delicado.

Sin embargo, un año después del inicio de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, muchos trabajadores se sienten "consumidos" por el trabajo.

De acuerdo a una investigación realizada por Workifit, una aplicación que "matchea" entre candidatos a una vacante laboral y las empresas de tecnología, el 67% de los empleados se encuentra en estado "Burnt Out".

El informe precisa que un 82% de los encuestados aún trabaja de forma remota, y la principal preocupación es mantener la cultura de las mismas, desde la virtualidad.

Por otro lado, un 81% remarca que posee un vínculo con sus compañeros y líderes mientras que un 19% desechó tener esa relación.

Por otro lado, el 65% se siente parte del equipo, mientras que el 35% admitió que solo cumple tareas.

El contexto

Para la empresas, la pandemia del Coronavirus generó una emergencia sanitaria con la obligación de cuidar a los empleados; y en el plano estrictamente laboral, ansiedad, estrés y mucha incertidumbre, a las que muchas culturas organizaciones no estaban preparadas.

Entre octubre y diciembre, el International Business Report de Grant Thornton hizo un relevamiento en la Argentina que involucró a 77 líderes de empresas medianas, con el objetivo de evaluar, en términos de salud mental, el impacto del teletrabajo debido a la cuarentena.

Como punto de partida, antes de marzo de 2020, casi la mitad (46%) de las compañías consultadas no tenían política activa de home office; 29% lo tenía habilitado para ciertas áreas; 13% lo ofrecía a toda su plantilla y otro 13% lo reservaba para posiciones jerárquicas.

Sobre las respuestas de la encuesta

"Estas respuestas revelan que es súper importante para la mayoría, tener un buen vínculo con sus compañeros y poder interactuar frecuentemente. Esto trae muchos beneficios a la empresa, como la facilidad para trabajar en equipo, un buen ambiente laboral, y una mejora en la productividad y el flujo de trabajo", sostiene Alexis Valín, CEO de Workifit.

"No siempre es fácil trasladar estos aspectos al mundo virtual. Para mantener a flote la cultura organizacional de forma remota, es esencial contar con buenos canales de comunicación a disposición y espacios de interacción (tanto de trabajo como informales)", remarca Valín. Y añade: "las actividades recreativas también ayudan un montón a la integración y la formación de vínculos".

Otros datos

Además de ese 67% que se siente en estado "quemado" por el trabajo diario, un 87% se siente desmotivado, y el 62% resalta que su trabajo no es importante.

Además, el 62% también remarca sentirse cansado y con problemas para dormir, mientras que un 52% no siente interés por otros hobbies o actividades.

"El ritmo increíblemente acelerado que han tomado nuestras vidas hoy en día, tiene sus repercusiones en nuestro estado de ánimo y en nuestra salud mental", apuntala Valín.

Según el CEO de Workifit, "el estrés, al igual que la ansiedad, puede mostrarse levemente, generando cansancio, fatiga y cambios de humor, hasta llegar al extremo de llevar a la persona al síndrome de burn out".

Alexis Valín, CEO de Workifit

"Es importante entender que la existencia de problemas y conflictos es completamente normal, el verdadero problema es no saber manejar estas situaciones por parte de la empresa, los líderes o los mismos colaboradores", explica.

Algunos números

Con una inversión estimada en u$s400.000, recientemente se lanzó Workifit, una aplicación que tiene como foco aportar transparencia al mercado laboral, sin permitir la publicación de oportunidades confidenciales, donde los candidatos pueden estar de forma anónima y sólo ser vistos por las empresas que ellos autorizan.

Más de 170 empresas ya contactaron candidatos a través de Workifit, entre las que se encuentran Globant, Oracle, Prisma Medios de Pago, Santander, VU Security, GeneXus, Xmartlabs, Scanntech, Oktana y Arbusta.

Los socios son Alexis Valín (CEO), Christian Bouvier (CTO), Ezequiel Jardim (Lead Engineer of Web Development), Diego Ernst (Lead Engineer of Mobile Development) y Alvaro Larrosa (Lead Engineer of Matching Sub-system).