Diputados debaten la regulación del teletrabajo: estos son 10 puntos principales

Héctor Daer, de la CGT; y Hugo Yasky, de la CTA, advirtieron que las empresas deben hacerse cargo de ciertos costos relacionados con el trabajo a distancia

La Cámara de Diputados inició este martes por videoconferencia el debate en comisión de una nueva ley que regule el teletrabajo, para dotar de un marco normativo a la modalidad laboral a distancia que se masificó en el país a partir de la instauración de aislamiento social, preventivo y obligatorio por coronavirus.

La presidenta de la comisión, Vanesa Siley (Frente de Todos), estuvo a cargo de la introducción del debate y señaló que la idea es avanzar en una normativa que consagre "un piso de derecho" y "luego delegar las especificidades de cada sector en los convenios colectivos de trabajo".

Tal como adelantó iProUP. estos son los puntos que se discuten:

La diputada kirchnerista destacó que este año en el marco de la pandemia ingresaron a la Cámara de Diputados 17 proyectos que plantean la intención de regular el teletrabajo.

Por su parte, el vicepresidente de la comisión, Albor Cantard (UCR-Juntos por el Cambio) subrayó que existe "un altísimo porcentaje de acuerdo" entre los bloques sobre los temas a abordar en la ley de teletrabajo, e hizo hincapié en la necesidad de que se garantice "el derecho a la desconexión", "el derecho a la intimidad" y "el derecho a que se le brinde al trabajador el equipamiento necesario".

La visión gremial

El primero de los invitados en tomar la palabra fue el secretario General de la CGT Héctor Daer, quien apoyó la iniciativa y valoró que se haya descartado ponerle un plazo temporal de 180 días, ya que varias empresas van a mantener la modalidad lo que resta de 2020.

"Si esta situación (por la pandemia) persiste y no tenés fuerza sindical es muy difícil discutir en el marco de un convenio colectivo", argumentó.

En tanto, pidió que las compensaciones que las empresas paguen a los trabajadores remoto en concepto de equipamiento laboral en el domicilio sean excluidas de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias.

Luego de su exposición, Daer le cedió la palabra al otro secretario general de la CGT, Carlos Acuña, quien hizo hincapié en la utilidad de "reconocer" una modalidad laboral que ya viene sucediendo", a los fines de "ordenarla".

A su turno, el diputado nacional del Frente de Todos y titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, señaló que "los tiempos se modificaron por la situación de la pandemia" y destacó que existen "excelentes condiciones de poder discutir y llegar a un acuerdo" en torno a la regulación del teletrabajo.

El teletrabajo llegó para quedarse

El secretario general adjunto de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (FOETRA), Claudio Marín, quien a su vez es referente de la CTA, recalcó que el debate sobre teletrabajo "marca un cambio de época".

Más cauto que los oradores que le precedieron, el gremialista advirtió que si no se regula bien, el teletrabajo "puede terminar en una situación trágica" a partir del aumento de la cantidad de trabajadores no registrados o encuadrados en convenios colectivos que no corresponden a la actividad que llevan adelante.

En ese sentido, exigió que se contemple la participación de los sindicatos en "la registración" de los trabajadores que se acojan al régimen laboral de trabajo remoto, para evitar arbitrariedades.

Además, puso de relieve la necesidad de garantizar el derecho a la desconexión digital, para resguardar a los trabajadores de situaciones que ya suceden cuando desde "la jefatura o gerencia llaman" al trabajador "en cualquier horario" fuera de su jornada "porque total está a mano".

"Esto genera no solamente estrés y un problema psicológico individual sino además una extracción mayor de plusvalía", alertó.

Por último, consideró que la conectividad (a internet y telefonía) debe estar íntegramente a cargo del empleador.

"No estamos hablando de grandes cifras. Es mucho menos plata que lo que gastaba en empleador en gastos de movilidad, alquiler, luz, gas, etcétera", fundamentó Marín, que pidió que se consigne en el proyecto la modalidad mixta, combinando trabajo presencial algunos días a la semana y trabajo remoto el resto de las jornadas.

El debate en comisión continuará este miércoles con una nueva reunión informativa de la que participará el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; el presidente de la comisión de Legislación del Trabajo del Senado, Daniel Lovera; y la Directora Nacional de Políticas de Cuidado del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Lucía Cirmi Obón.