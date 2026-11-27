El mercado espera definiciones sobre las tasas de interés en EEUU, mientras crecen las advertencias sobre una posible liquidación de activos digitales

Criptomonedas como Bitcoin operan 24/7, anticipando ventas antes de la apertura semanal de mercados tradicionales, impulsando la caída.

La Reserva Federal entra en "período de silencio" del 28/11 al 10/12, sin declaraciones previas a su reunión sobre tasas.

Arthur Hayes advierte una posible ola de ventas de Bitcoin si la Reserva Federal no flexibiliza su política monetaria antes de su silencio.

Arthur Hayes, cofundador de BitMEX y responsable del fondo de inversión Maelstrom, advirtió que Bitcoin (BTC) y otras criptomonedas podrían enfrentar una ola de ventas si la Reserva Federal (FED) de los Estados Unidos no da señales de una política monetaria más flexible antes de iniciar su período de silencio.

La advertencia llega en un momento de incertidumbre para el mercado, que sigue de cerca las próximas decisiones del organismo sobre las tasas de interés.

Los funcionarios de la FED tendrán restricciones para realizar declaraciones públicas sobre política monetaria, en la previa de la reunión prevista para el 8 y 9 de diciembre.

A través de una publicación, Hayes planteó que, si no aparece un cambio de tono antes de que comience ese período, los inversores podrían desprenderse de activos líquidos, antes de la reapertura de los mercados tradicionales el lunes.

"Si no hay un giro hacia un discurso más flexible de la FED antes de que comience el período de silencio previo al FOMC, este fin de semana podría ponerse interesante, ya que los activos líquidos, como las criptomonedas, podrían ser vendidos antes de la apertura del lunes", advirtió.

Por qué la FED entra en un período de silencio

El período de silencio, conocido como blackout, es una restricción que establece la Reserva Federal antes de cada reunión de política monetaria. Durante esos días, sus funcionarios evitan realizar declaraciones públicas sobre las perspectivas económicas y las posibles decisiones sobre las tasas de interés.

Según el calendario de la Reserva Federal de Atlanta, el próximo período comenzará el 28 de noviembre y se extenderá hasta el 10 de diciembre, un día después de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).

El contexto genera incertidumbre ya que los inversores esperan definiciones sobre el costo del dinero en Estados Unidos. Las actas de la reunión de octubre mostraron que casi todos los funcionarios consideraban necesario un nuevo aumento de 0,25 puntos porcentuales en diciembre.

Incluso, dos integrantes del organismo plantearon la posibilidad de una suba mayor, de medio punto porcentual. Por su parte, el gobernador Christopher Waller defendió una política más restrictiva y sostuvo que sería necesario tomar medidas más agresivas para controlar la inflación.

Por qué Bitcoin podría ser el primero en sentir el impacto

La advertencia de Hayes también se vincula con el funcionamiento de los mercados. Mientras las bolsas tradicionales permanecen cerradas durante los fines de semana, Bitcoin y el resto de las criptomonedas operan las 24 horas, todos los días.

Esto significa que los inversores pueden modificar sus posiciones y vender sus activos digitales incluso cuando Wall Street no opera. Por ese motivo, el mercado cripto podría anticipar movimientos de otros activos financieros antes de la apertura del lunes.

La preocupación aparece en un contexto de debilidad para Bitcoin. Durante noviembre, la principal criptomoneda acumuló una caída superior al 20% y llegó a negociarse cerca de los u$s55.000 el 21 de noviembre. Luego recuperó parte del terreno perdido y volvió a ubicarse por encima de los u$s60.000.

Además, el activo todavía se encuentra lejos de su máximo histórico de octubre de 2025, cuando alcanzó los u$s126.080.

En este escenario, la advertencia de Hayes suma un nuevo factor de incertidumbre para los inversores. Hasta la próxima reunión de la Fed, el mercado cripto deberá operar sin nuevas señales públicas sobre política monetaria, mientras crecen las expectativas de un nuevo aumento de tasas en Estados Unidos.