El exchange confirmó que completó las tareas de recuperación pero algunas redes aún tienen interrupciones y la empresa alertó por posibles estafas

Binance alerta sobre phishing tras la reactivación; recomienda usar canales oficiales y desconfiar de solicitudes de datos.

La compañía garantiza la seguridad total de los fondos con su sistema Proof of Reserves, verificable por usuarios.

Binance restableció los retiros de criptomonedas tras un ataque en octubre; algunas redes siguen en mantenimiento.

Binance restableció el servicio de retiros de criptomonedas, luego de completar las tareas de recuperación que había iniciado tras el ataque informático de octubre. Sin embargo, algunas redes todavía presentan interrupciones por tareas de mantenimiento.

El exchange confirmó que las restricciones generales quedaron sin efecto y que los usuarios pueden volver a retirar sus activos de la plataforma.

Según detalló la compañía, los trabajos técnicos necesarios para recuperar el servicio finalizaron y las operaciones se reanudaron con normalidad.

Binance aclaró que un número reducido de redes continúa con los retiros temporalmente suspendidos debido a actualizaciones o tareas de mantenimiento programadas.

La empresa indicó que estas interrupciones afectan a una proporción mínima de las operaciones y que no están relacionadas con el incidente de seguridad de octubre.

Binance garantiza el respaldo de los fondos de sus usuarios

La compañía garantizó que los activos de sus clientes continúan respaldados en su totalidad, en medio de las dudas que puede generar un ataque de esta magnitud.

Además, recordó que los usuarios pueden comprobar la cobertura de sus tenencias a través de su sistema de Prueba de Reservas (Proof of Reserves), que permite verificar que la plataforma mantiene reservas equivalentes, como mínimo, a los saldos de sus clientes en una proporción de uno a uno.

Para quienes necesiten realizar transferencias, el exchange recomendó consultar el estado de cada red antes de iniciar una operación, ya que algunas todavía pueden presentar demoras o interrupciones puntuales.

Por otro lado, con la reactivación de los retiros, la compañía también advirtió sobre posibles intentos de phishing dirigidos a sus usuarios, donde los ciberdelincuentes se hacen pasar por empresas o instituciones para obtener:

contraseñas

códigos de seguridad

acceso a billeteras digitales.

En ese sentido, Binance recordó que nunca solicita contraseñas, códigos de autenticación en dos pasos (2FA) ni frases semilla.

Tampoco se comunica con sus clientes para acelerar retiros, ofrecer un procesamiento prioritario o pedirles que trasladen sus fondos a supuestas bóvedas de seguridad.

La recomendación es desconfiar de los mensajes que soliciten información confidencial o prometan agilizar operaciones y utilizar únicamente los canales oficiales de la plataforma.