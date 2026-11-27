En las últimas 24 horas, la sexta cripto más relevante subió un 1,97%. Las cotizaciones de otras monedas digitales y dólares cripto

Desarrollada por Anatoly Yakovenko en 2017, la blockchain usa "Proof of History" para superar a Ethereum en velocidad.

La capitalización global de criptomonedas es de u$s2,07 billones; Bitcoin domina el 58,58% del mercado.

Según el panel de Binance, Solana subió un 1,97% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s72,28 este viernes, con una capitalización de mercado de u$s42.806,51 millones.

Con más de 40.284 monedas en el mercado, la capitalización global de criptomonedas es de u$s2,07 billones este viernes 27 de noviembre, según CoinMarketCap.

En consecuencia, el mercado de criptomonedas subió un -0,17% en las últimas 24 horas. La dominancia del mercado cripto la encabeza Bitcoin con un 58,58%, seguido por Ethereum con un 9,92%. El resto suma un 31,50%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Hoy, viernes 27 de noviembre, las cotizaciones promedio en dólares globales de las principales criptomonedas son las que se detallan a continuación:

Bitcoin: u$s60.131,26 (-0,50%)

Ethereum: u$s1.675,43 (-0,81%)

BNB: u$s554,47 (0,62%)

Ripple: u$s0,95 (0,14%)

Solana: u$s72,28 (1,97%)

Cardano: u$s0,15 (0,47%)

Polkadot: u$s0,66 (-0,63%)

Dogecoin: u$s0,06 (1,89%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este viernes 27 de noviembre, las principales criptomonedas cotizan a estos precios en pesos en las exchanges argentinas líderes:

Bitcoin: $106,26 millones

Ethereum: $2,96 millones

BNB: $980.863,41

Ripple: $1.679,38

Solana: $127.675,30

Cardano: $264,12

Polkadot: $1.179,90

Dogecoin: $102,03

Polygon: $137,37

Asimismo, este viernes 27 de noviembre, los dólares cripto o stablecoins más relevantes en Argentina presentan las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.759,80

DAI: $1.766,41

USDC: $1.761,50

Solana: qué es y cómo se fundó

La historia de Solana es un testimonio de innovación dentro del universo blockchain. Creada en 2017 por Anatoly Yakovenko, exingeniero de Qualcomm con vasta experiencia en sistemas distribuidos, Solana se diseñó para superar los problemas de escalabilidad que afectan a redes como Bitcoin y Ethereum.

El corazón del éxito de Solana radica en su algoritmo "Proof of History" (Prueba de Historia), que permite ordenar las transacciones de manera eficiente antes de ser confirmadas, reduciendo costos y aumentando la velocidad. En comparación con Ethereum, que en su versión original procesaba apenas 15 transacciones por segundo, Solana se destaca por manejar miles, ofreciendo una alternativa más escalable.

Con el lanzamiento de su red principal en 2020, Solana se posicionó como una de las blockchain más rápidas y económicas. Esto atrajo a desarrolladores interesados en aplicaciones descentralizadas, particularmente en áreas como finanzas descentralizadas (DeFi) y NTF, donde Ethereum era criticado por sus elevados costos de gas.

El ecosistema de Solana creció rápidamente debido a su capacidad para ofrecer rendimiento técnico y bajos costos. Aunque Ethereum conserva su posición dominante gracias a su amplia base de usuarios, Solana se ha consolidado como una opción más adecuada para proyectos que requieren rapidez y escalabilidad.

Sin embargo, Solana ha enfrentado desafíos como interrupciones en su red y cuestionamientos sobre su descentralización. El equipo detrás del proyecto ha trabajado arduamente para abordar estos problemas y mejorar su infraestructura, fortaleciendo su propuesta frente a Ethereum.

En la actualidad, Solana es reconocida como una blockchain innovadora que combina velocidad, eficiencia y bajos costos, posicionándose como un serio competidor en el espacio cripto.