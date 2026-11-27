Un informe regional detectó que el 66,5% usa finanzas digitales más que hace tres años y que el 90% reclama operar dentro de sus apps cotidianas.

La transformación de los hábitos financieros en la Argentina consolidó una clara ventaja para las plataformas digitales frente a la banca tradicional. De acuerdo con el informe Banca Impulsada por la Demanda en Latinoamérica 2026 elaborado por SoFi Tech Solutions -realizado entre consumidores con cuentas bancarias activas en la Argentina, Brasil, Colombia y México-, el 57,5% de los argentinos elige una aplicación o billetera virtual por sobre un banco tradicional porque le resulta más rápida y fácil de usar.

El relevamiento confirma además la profundidad del fenómeno local: el 66,5% de los encuestados en el país utiliza servicios financieros digitales con mayor frecuencia que hace tres años, mientras que apenas el 6% asegura no emplear aplicaciones ni billeteras digitales en su vida cotidiana.

A esta preferencia por la agilidad se suma una demanda concreta por integrar pagos, cuentas y financiamiento dentro de entornos no bancarios. El 90% de los participantes considera que los servicios financieros deberían estar disponibles directamente dentro de las aplicaciones que utiliza todos los días, y el 76,2% sostiene que debería ser posible realizar operaciones bancarias donde se necesite, sin depender exclusivamente de la app de una entidad bancaria.

¿Por qué la Argentina se despega de la región en el rol del e-commerce y los comercios?

Uno de los datos más llamativos del estudio muestra que los usuarios argentinos proyectan un protagonismo mucho mayor para el comercio electrónico y las tiendas minoristas en el negocio financiero que el resto de Latinoamérica.

Ventaja local frente al promedio regional: Mientras en toda la región el 21,4% de los encuestados cree que las plataformas de comercio minorista y electrónico son las mejor posicionadas para ofrecer el futuro de los servicios financieros, en la Argentina esa proporción trepa al 37,5%

esta brecha demuestra cómo la comodidad y el contexto de uso abren espacio para propuestas financieras embebidas: "En la Argentina, esta posibilidad adquiere especial relevancia. A su vez, el 57,5% elige una aplicación o billetera financiera por sobre un banco tradicional porque le resulta más rápida y sencilla"

¿Cómo funcionan las finanzas integradas vía API y qué exigen los usuarios en seguridad?

El puente tecnológico que permite incorporar cobros, cuentas o líneas de financiamiento dentro de una tienda online o una plataforma de gestión son las API (interfaces de programación de aplicaciones), que conectan sistemas distintos sin fricciones para el usuario. En la práctica, esto permite que un comercio registre cada venta automáticamente al cobrarla, que una plataforma pague de forma directa a sus colaboradores o que una empresa ofrezca financiamiento instantáneo en el instante mismo del pago.

Sin embargo, el avance de este modelo exige que la protección de los datos acompañe la velocidad operativa. "La confianza debe formar parte de la integración desde su diseño. En el relevamiento regional, el 57,9% incluye las alertas proactivas contra el fraude y la supervisión de la seguridad entre las capacidades que cualquier proveedor debería ofrecer como estándar", subrayó Aguzzi.

Para bancos, fintechs y empresas comerciales, la adopción de arquitecturas modulares conectadas mediante API evita tener que reemplazar sistemas completos y permite sumar funciones paso a paso -como cobros o consulta de saldos-, transformando cada momento de consumo en una experiencia financiera ágil, segura y sin interrupciones.