En las últimas 24 horas, la criptodivisa más popular aumentó 3,33%. Cómo variaron las otras monedas digitales y los dólares cripto

Lanzada por Satoshi Nakamoto en 2009, la primera criptomoneda se mantiene como refugio de valor pese a la volatilidad.

El mercado global de criptomonedas creció 2,87% a u$s2,08 billones, con Ethereum y stablecoins en alza en USD y pesos.

Este jueves, Bitcoin reportó un incremento de 3,33%, ubicándose en u$s60.562,64, con una capitalización de mercado de u$s1,22 billones, según las cotizaciones informadas por Binance.

Con más de 40.283 monedas en el mercado, la capitalización global de criptomonedas es de u$s2,08 billones este jueves 26 de noviembre, según CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado de criptomonedas experimentó un incremento del 2,87% en el último día. Bitcoin lidera la dominancia del mercado cripto con un 58,69%, Ethereum mantiene un 10,01%, y el resto agrupa el 31,30%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

En el panorama global, los valores promedio en dólares de las principales criptomonedas al jueves 26 de noviembre son:

Bitcoin: u$s60.562,64 (3,33%)

Ethereum: u$s1.699,17 (3,38%)

BNB: u$s550,38 (2,08%)

Ripple: u$s0,95 (4,29%)

Solana: u$s70,67 (4,19%)

Cardano: u$s0,15 (5,89%)

Polkadot: u$s0,67 (5,61%)

Dogecoin: u$s0,06 (5,37%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Hoy, jueves 26 de noviembre, las principales criptomonedas tienen estos valores en pesos en las plataformas locales más destacadas:

Bitcoin: $107,49 millones

Ethereum: $3,01 millones

BNB: $976.657,91

Ripple: $1.683,84

Solana: $125.472,70

Cardano: $263,90

Polkadot: $1.196,09

Dogecoin: $100,62

Polygon: $135,73

En otro orden, este jueves 26 de noviembre, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina reflejan los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.768,90

DAI: $1.771,77

USDC: $1.770

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, lanzado en 2009 por el creador anónimo Satoshi Nakamoto, es la primera criptomoneda que ha revolucionado la forma en que realizamos transacciones financieras. Su objetivo es ofrecer una alternativa descentralizada sin la necesidad de intermediarios como bancos o gobiernos.

Bitcoin utiliza un sistema de consenso llamado "prueba de trabajo", donde los mineros validan las transacciones realizando complejos cálculos matemáticos. Este sistema asegura la seguridad de la red, aunque también implica un gran consumo de energía.

A lo largo de los años, Bitcoin ha sido adoptado no solo como moneda, sino como un refugio de valor, debido a su cantidad limitada de 21 millones de bitcoins, lo que lo hace atractivo para los inversores que buscan protegerse de la inflación.

A pesar de los problemas relacionados con la escalabilidad y los costos de transacción, se han implementado soluciones como la Lightning Network para mejorar estos aspectos.

Bitcoin también ha sido criticada por su uso en actividades ilícitas y sus fluctuaciones extremas en el valor, pero sigue siendo la criptomoneda más relevante con un impacto significativo en el sistema financiero global.