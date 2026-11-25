Según datos de Farside Investors, los fondos registraron salidas en 15 de las últimas 17 ruedas y superaron el récord anterior de junio de 2026

Franklin Templeton anunció que incorporará el token Hyperliquid (HYPE) al prospecto de su ETF cripto EZPZ desde diciembre.

El fondo IBIT de BlackRock encabezó los rescates con u$s4.170 millones, en un contexto de caída del Bitcoin hasta los u$s55.000.

Los ETF de Bitcoin en EE. UU. acumulan salidas netas por casi u$s5.000 millones y registran su peor mes desde su lanzamiento.

Los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin (BTC) al contado que operan en Estados Unidos acumularon salidas netas por aproximadamente u$s4.938 millones y se encaminan a cerrar el mes con retiros superiores a los u$s5.000 millones.

De concretarse, será el peor registro mensual desde el lanzamiento de estos instrumentos, en enero de 2024.

Los ETF de Bitcoin registran retiros récord y podrían superar los u$s5.000 millones en noviembre

Según datos de Farside Investors, los fondos registraron salidas en 15 de las últimas 17 ruedas y superaron el récord anterior de junio de 2026, cuando los rescates alcanzaron los u$s4.509 millones.

El principal responsable fue el iShares Bitcoin Trust (IBIT), de BlackRock, con retiros cercanos a los u$s4.170 millones.

De acuerdo con datos del mismo portal, los fondos registraron retiros en 15 de las últimas 17 ruedas. El volumen de rescates ya superó el récord mensual anterior, establecido en junio de 2026, cuando las salidas netas habían alcanzado los u$s4.509 millones.

Entre los factores que explican el deterioro del mercado aparecen la mayor aversión al riesgo, el fortalecimiento del dólar, las expectativas de tasas de interés elevadas y las dudas sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial

La salida de capitales coincide con el desplome de Bitcoin, que llegó a cotizar cerca de los u$s55.000 por unidad, su nivel más bajo en dos años.

La mayor aversión al riesgo, las expectativas de tasas de interés elevadas y las dudas sobre las inversiones en inteligencia artificial aparecen entre los factores que presionan al mercado.

Franklin Templeton suma HYPE a su ETF multicripto

En paralelo, Franklin Templeton prevé incorporar Hyperliquid (HYPE) al Franklin Crypto Index ETF, que cotiza bajo el símbolo EZPZ, alrededor del 1 de diciembre.

La modificación fue informada en un suplemento del prospecto presentado ante la SEC y responde a una actualización del índice de referencia elaborado por CF Benchmarks. Con el cambio, HYPE compartirá cartera con:

Bitcoin

Ether

XRP

Solana

Dogecoin

Cardano

Stellar Lumens

El fondo mantendrá los activos en proporciones similares a las del índice, por lo que no tendrán necesariamente el mismo peso. La documentación no precisa cuánto representará Hyperliquid ni qué monto se destinará inicialmente a su compra.

EZPZ comenzó a operar en febrero de 2025 con exposición a Bitcoin y Ether. Desde su lanzamiento, Franklin Templeton planteó ampliar la cartera a medida que otras criptomonedas cumplieran los requisitos regulatorios y de elegibilidad del índice. La incorporación de HYPE continúa esa estrategia y no implica la creación de un nuevo ETF.

HYPE es el token nativo de Hyperliquid, una red cuyo ecosistema incluye una plataforma de futuros perpetuos. Su inclusión permitirá a los inversores de EZPZ obtener exposición indirecta al activo sin comprarlo por separado, aunque el rendimiento dependerá del conjunto de la cartera.