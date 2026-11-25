En las últimas 24 horas, la segunda criptomoneda líder bajó un 0,30%. Cómo variaron las demás divisas digitales y el mercado cripto en general

Según Binance, Ethereum bajó un 0,30% en las últimas 24 horas y cotiza en u$s1.677,36 este miércoles, con una capitalización de mercado de u$s205.058,36 millones.

El mercado mundial de criptomonedas alcanza hoy, miércoles 25 de noviembre, una capitalización de u$s2,05 billones, según los datos de CoinMarketCap sobre más de 40.281 monedas.

De esta forma, el mercado de criptomonedas experimentó un decrecimiento del -0,36% en el último día. La dominancia del mercado cripto la encabeza Bitcoin con un 58,56%, seguido por Ethereum con un 10,01%. El resto suma un 31,43%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este miércoles 25 de noviembre, los valores promedio en dólares de las criptomonedas líderes son los siguientes:

Bitcoin: u$s59.636,47 (-0,70%)

Ethereum: u$s1.677,36 (-0,30%)

BNB: u$s548,79 (-0,29%)

Ripple: u$s0,93 (0,05%)

Solana: u$s69,58 (-0,05%)

Cardano: u$s0,14 (-1,46%)

Polkadot: u$s0,66 (-0,50%)

Dogecoin: u$s0,05 (-0,92%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este miércoles 25 de noviembre, las principales criptomonedas cotizan a estos precios en pesos en las exchanges argentinas líderes:

Bitcoin: $105,72 millones

Ethereum: $2,97 millones

BNB: $971.552,92

Ripple: $1.638,83

Solana: $123.180,80

Cardano: $254,65

Polkadot: $1.166,12

Dogecoin: $97,25

Polygon: $134,79

Asimismo, lo valores en pesos de los dólares cripto o stablecoins más populares en Argentina al miércoles 25 de noviembre son los siguientes:

USDT: $1.764,70

DAI: $1.770,08

USDC: $1.766,80

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum se lanzó en 2015 como un proyecto innovador, creado por Vitalik Buterin y su equipo, con el objetivo de ir más allá de las capacidades de Bitcoin.

Mientras que Bitcoin demostró el potencial de la blockchain para crear una moneda descentralizada, Ethereum permitió la creación de aplicaciones descentralizadas (dApps) que operan mediante contratos inteligentes.

Estos contratos son programas autoejecutables que se ejecutan sin intervención humana, lo que asegura la automatización de procesos y la eliminación de intermediarios.

En 2014, Ethereum logró un exitoso financiamiento colectivo que permitió su lanzamiento oficial, junto con la criptomoneda Ether (ETH).

Desde su creación, los contratos inteligentes han sido fundamentales para la red, permitiendo la automatización de transacciones y acuerdos de manera eficiente y segura.

Ethereum también popularizó la tokenización de activos, lo que permitió la creación de nuevas formas de monedas digitales, como las stablecoins, cuyo valor está respaldado por activos tradicionales, y los NFT, que han transformado el mercado del arte digital y los coleccionables.

La tokenización ha abierto nuevas puertas en el ámbito de la propiedad digital.

La creación de la Ethereum Virtual Machine (EVM) permitió a otros proyectos desarrollar sus propias redes basadas en la estructura de Ethereum, como es el caso de BNB y Avalanche.

Además, con la implementación de soluciones de capa 2, como Optimism y zkSync, Ethereum ha logrado mejorar su escalabilidad, reduciendo costos y aumentando la eficiencia de las transacciones.

Además de sus logros tecnológicos, Ethereum también ha sido un impulsor clave de la Web3, un concepto que promueve una Internet descentralizada.

Esta nueva Internet pone el control de los datos en manos de los usuarios, garantizando mayor privacidad y autonomía al eliminar la necesidad de intermediarios como gobiernos y empresas.