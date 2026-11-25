La criptomoneda número uno bajó 0,76% en las últimas 24 horas. Cómo evolucionaron otras divisas digitales y el mercado de dólares cripto

Aprende a comprar criptomonedas de forma segura usando exchanges reguladas por la CNV en Argentina y evitando plataformas dudosas.

En Argentina, Bitcoin cotiza a $105,37 millones; otras criptomonedas y stablecoins también muestran sus precios locales.

El precio de Bitcoin bajó a u$s59.590,19 (-0,76%), impactando el mercado global de criptomonedas, que hoy capitaliza u$s2,05 billones.

El precio de Bitcoin, la criptomoneda de mayor capitalización más relevante, bajó 0,76% en las últimas 24 horas, tocando los u$s59.590,19, con un mercado de u$s1,20 billones, de acuerdo con Binance.

CoinMarketCap reporta una capitalización de u$s2,05 billones para el mercado global de criptomonedas este miércoles 25 de noviembre, abarcando 40.281 monedas.

Por lo tanto, el circulante total de criptomonedas subió un -0,57% en las últimas 24 horas. Bitcoin mantiene una dominancia en el mercado del 58,51%, Ethereum ocupa un 10,02%, y el resto de las criptomonedas representan un 31,47%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Las principales criptomonedas muestran los siguientes precios promedio en dólares a nivel internacional este miércoles 25 de noviembre:

Bitcoin: u$s59.590,19 (-0,76%)

Ethereum: u$s1.676,48 (-0,43%)

BNB: u$s548 (-0,26%)

Ripple: u$s0,92 (0,07%)

Solana: u$s69,35 (-0,24%)

Cardano: u$s0,14 (-1,49%)

Polkadot: u$s0,66 (-0,48%)

Dogecoin: u$s0,05 (-0,90%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado local, este miércoles 25 de noviembre, las principales exchanges de Argentina muestran estas cotizaciones en pesos para las criptomonedas más importantes:

Bitcoin: $105,37 millones

Ethereum: $2,96 millones

BNB: $968.729,39

Ripple: $1.635,29

Solana: $122.790,40

Cardano: $254,31

Polkadot: $1.161,85

Dogecoin: $97,22

Polygon: $134,36

Además, el mercado argentino de dólares cripto o stablecoins muestra al miércoles 25 de noviembre los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.760,80

DAI: $1.769,65

USDC: $1.763,20

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Para comprar criptomonedas en Argentina, primero hay que tener una cuenta en alguna exchange reconocida, como Binance, Bitget y otras compañías que están inscriptas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Las plataformas antes mencionadas ofrecen una cuenta virtual (CVU), que permite enviar y recibir transferencias en pesos. De esta forma, puede fondearse fácilmente para adquirir criptomonedas.

Luego, habrá que elegir la divisa digital en la que se desee invertir y comprarla con pesos. Algunas exchanges además permiten adquirir monedas digitales con tarjeta de crédito, ya sea a través de un proveedor internacional o Mercado Pago.

Estas exchanges, además, permiten canjear entre distintos tipos de activos virtuales y realizar transferencias de criptomonedas por medio de QR o clave pública a otras exchanges y billeteras sin custodia.

Otra posibilidad es adquirir estos activos mediante el sistema persona a persona (P2P), en el que un usuario compra y otro vende divisa virtual.

Así, es posible permite elegir entre varios medios de pago, como saldos en cuentas bancarias o fintech, plataformas como PayPal o similares, etcétera. La clave es revisar los detalles del vendedor, como su reputación, cantidad de operaciones, tiempo promedio de liberación, etcétera.

Los expertos recomiendan evitar plataformas que no cumplen con los requisitos de seguridad, como Paxful, que cuenta con denuncias de varios usuarios.

Es decir, que no contemplan mecanismos de detección de palabras o enlaces maliciosos que los estafadores suelen utilizar para redirigir a los usuarios a sitios web falsos, diseñados para robar sus datos y vaciar sus cuentas.