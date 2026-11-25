El ente recibe reportes de bancos y exchanges con nombres, domicilios, datos fiscales y montos operados. Aún no precisó si hubo extracción de datos.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), organismo dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, confirmó este martes 24 de noviembre de 2026 que sufrió un incidente de ciberseguridad mediante el cual terceros obtuvieron acceso no autorizado a una parte de sus sistemas informáticos.

Tras detectar la intrusión, la agencia desconectó de manera preventiva varios de sus sistemas mientras avanza con la investigación interna, según comunicó a través de una alerta en su plataforma electrónica de recepción de reportes financieros. Aunque el portal sigue operativo con algunas interrupciones puntuales en determinados servicios, FinCEN todavía no atribuyó el ataque ni precisó qué tipo de información estuvo expuesta.

Como consecuencia inmediata del incidente, el organismo dictó la orden FIN-2026-R002, que otorga una prórroga hasta el 30 de diciembre de 2026 para presentar reportes exigidos bajo la Ley de Secreto Bancario (BSA) y la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) cuyos vencimientos originales caían entre el 18 de noviembre y el 29 de diciembre. La medida alcanza a entidades financieras que operaban con el sistema de transferencia segura de datos (SDTM), así como a empresas obligadas a informar beneficiarios finales y personas que deben actualizar su identificador ante la agencia, aunque las obligaciones de monitoreo antilavado siguen plenamente vigentes.

Por qué el ataque a FinCEN preocupa al ecosistema de Bitcoin y las criptomonedas

El episodio encendió señales de alerta en la industria de Bitcoin (BTC) y los activos digitales debido al volumen y sensibilidad de los registros que concentra el organismo estadounidense, según detalló CriptoNoticias:

Datos personales y financieros de exchanges: FinCEN recibe los Reportes de Actividades Sospechosas (SAR) emitidos tanto por bancos tradicionales como por exchanges de criptomonedas sujetos a la normativa estadounidense. De acuerdo con la documentación oficial de la propia agencia, esos informes pueden contener nombres, domicilios, números de identificación fiscal, correos electrónicos y montos de transacciones de los usuarios reportados.

Antecedente de sensibilidad: La magnitud de las bases de datos que administra la entidad ya había quedado expuesta en 2020 con la investigación internacional FinCEN Files, que analizó más de 2.100 reportes confidenciales sobre operaciones presuntamente ilícitas por más de u$s2 billones (aunque aquel episodio fue una filtración documental y no un ciberataque externo).

Por el momento, FinCEN mantiene habilitada su línea telefónica para recibir notificaciones urgentes de las fuerzas de seguridad sobre actividades sospechosas y se reservó la facultad de volver a extender los plazos administrativos si fuera necesario.

La incógnita que mantiene en vilo a bancos y plataformas cripto

Mientras continúan las pericias técnicas, la principal incógnita para bancos, plataformas cripto y ahorristas sigue abierta: determinar si los sistemas vulnerados alojaban reportes financieros confidenciales y si los atacantes consiguieron extraerlos antes de que la agencia aislara su infraestructura.