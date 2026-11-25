El hackeo a la CIA y al Tesoro de Estados Unidos afectó una red de inteligencia y a FinCEN, pero no se sabe quién atacó ni si hubo robo de datos

FinCEN flexibilizó plazos de reportes bancarios hasta el 30 de diciembre por el incidente, generando preocupación en el sistema financiero.

La intrusión en CIA y ODNI afectó una red de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT); FinCEN es clave para reportes financieros.

El hackeo a la CIA y la ODNI expuso datos no clasificados; FinCEN reportó un acceso no autorizado a sus sistemas.

El hackeo a la CIA y a la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos (ODIN) expuso parte de su información no clasificada, según revelaron funcionarios estadounidenses este martes 24 de noviembre.

Horas después, FinCEN, la red del Tesoro que combate los delitos financieros, informó un acceso no autorizado a sus propios sistemas.

La intrusión alcanzó una red que ambas agencias usan para obtener inteligencia a partir de material público. Se la conoce como inteligencia de fuentes abiertas u OSINT. Por ahora no se sabe qué datos concretos se comprometieron, quién está detrás ni cómo se produjo el ataque.

¿Qué se sabe del hackeo a la CIA y qué datos quedaron expuestos?

La brecha que detectaron la CIA y la ODNI afectó un sistema no clasificado, separado de las redes por donde circula la información secreta del espionaje estadounidense.

La ODNI aseguró que "no se produjeron interrupciones en las capacidades críticas ni en los sistemas clasificados". La CIA no respondió de inmediato a los pedidos de comentarios.

Según las personas al tanto del caso, también podría haber quedado expuesta información de otros organismos del Gobierno que comparten esa red.

Qué pasó en FinCEN, el organismo que recibe los reportes sospechosos de los bancos

El Departamento del Tesoro sumó su propio incidente. Este martes FinCEN reconoció un acceso no autorizado a un subconjunto limitado de sus sistemas y desconectó algunos de manera preventiva.

El organismo no precisó el alcance, el origen ni si se extrajeron datos. Tampoco está claro si el episodio tiene relación con el hackeo a la CIA.

El caso preocupa al sistema financiero porque FinCEN centraliza los reportes que bancos, casas de cambio, casinos y aseguradoras presentan bajo la Ley de Secreto Bancario.

Entre ellos están los reportes de operaciones sospechosas que usan las fuerzas de seguridad para rastrear lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Qué cambia para bancos y empresas tras el ciberataque al Tesoro

La interrupción en los sistemas de FinCEN obligó al organismo a flexibilizar plazos. A través de la Orden FIN-2026-R002, concedió un alivio temporal "en respuesta a una interrupción del servicio que dificulta a los declarantes cumplir con sus obligaciones de reporte".

La medida alcanza a:

Entidades financieras que, al 18 de noviembre, enviaban reportes mediante SDTM, el canal automatizado para grandes volúmenes de información.

que, al 18 de noviembre, enviaban reportes mediante SDTM, el canal automatizado para grandes volúmenes de información. Empresas obligadas a presentar datos de beneficiarios finales.

obligadas a presentar datos de beneficiarios finales. Personas que deben actualizar su identificador ante FinCEN.

Todo lo que vencía entre el 18 de noviembre y el 29 de diciembre podrá presentarse hasta el 30 de diciembre, según el comunicado oficial de FinCEN.

El hackeo a la CIA y el incidente de FinCEN se suman a otras intrusiones recientes contra el Departamento de Agricultura, el FBI, el Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional.

El Tesoro ya tenía un antecedente. En diciembre de 2024, hackers patrocinados por el Estado chino accedieron a documentos no clasificados del organismo a través de BeyondTrust, un proveedor externo de ciberseguridad, según detalló la agencia de ciberseguridad CISA.