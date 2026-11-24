En las últimas 24 horas, la segunda cripto más importante descendió 5,71%. Cómo son los precios de otras monedas y dólares digitales

La baja en la cotización de Ether impacta en un ecosistema que, desde su creación en 2015, es pilar de los contratos inteligentes y la Web3.

El mercado global de criptomonedas decreció un 4,34% en las últimas 24 horas, con Bitcoin liderando la capitalización sectorial con un 58,77%.

Ethereum cotiza este martes a u$s1.694,58 tras registrar un retroceso del 5,71%, en una jornada marcada por la caída general del mercado cripto.

Ethereum, la segunda criptomoneda más importante, alcanzó los u$s1.694,58 este martes, lo que equivale a un retroceso del 5,71% y un mercado circulante de u$s207.159,20 millones, según Binance.

CoinMarketCap reporta una capitalización de u$s2,07 billones para el mercado global de criptomonedas este martes 24 de noviembre, abarcando 40.277 monedas.

Por lo tanto, el mercado total de criptomonedas decreció un -4,34% en las últimas 24 horas. Bitcoin registra una participación del mercado cripto de 58,77%, mientras que Ethereum posee un 10,02%, y las otras monedas sumaron el 31,22%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Las principales criptomonedas muestran los siguientes precios promedio en dólares a nivel internacional este martes 24 de noviembre:

Bitcoin: u$s60.426,92 (-4,48%)

Ethereum: u$s1.694,58 (-5,71%)

BNB: u$s551,25 (-4,41%)

Ripple: u$s0,92 (-7,42%)

Solana: u$s69,80 (-9,17%)

Cardano: u$s0,15 (-5,95%)

Polkadot: u$s0,66 (-7,58%)

Dogecoin: u$s0,06 (-6,51%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las principales criptomonedas en Argentina tienen los siguientes precios en pesos, según las exchanges locales más relevantes al martes 24 de noviembre:

Bitcoin: $110,47 millones

Ethereum: $3,08 millones

BNB: $994.282,90

Ripple: $1.666,15

Solana: $125.767,70

Cardano: $261,27

Polkadot: $1.192,53

Dogecoin: $99,63

Polygon: $137,62

En otro orden, los dólares cripto o stablecoins más demandados en Argentina tienen este martes 24 de noviembre los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.799,70

DAI: $1.804,51

USDC: $1.802,20

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum, lanzado en 2015 por Vitalik Buterin, ha sido uno de los principales innovadores en el campo de las criptomonedas y la tecnología blockchain.

Mientras que Bitcoin demostró que es posible crear una moneda descentralizada, Ethereum amplió el concepto de blockchain al introducir contratos inteligentes.

Estos contratos son programas autoejecutables que se activan cuando se cumplen ciertas condiciones predefinidas, permitiendo la automatización de acuerdos sin la intervención de intermediarios.

El proyecto de Ethereum se financió exitosamente mediante un crowdfunding en 2014, lo que permitió lanzar su criptomoneda, Ether (ETH).

Los contratos inteligentes, que son el núcleo de la red Ethereum, permitieron no solo realizar transacciones financieras, sino también desarrollar aplicaciones descentralizadas (dApps) que han impactado sectores tan diversos como la salud, la logística, las finanzas y la educación.

Ethereum también impulsó la tokenización, lo que permitió la creación de nuevos activos digitales. Las stablecoins, que están vinculadas a monedas tradicionales, ofrecen estabilidad frente a la volatilidad del mercado, mientras que los NFT han cambiado la forma en que las personas compran y venden arte y objetos coleccionables digitales, abriendo nuevas oportunidades en el mercado digital.

La Ethereum Virtual Machine (EVM) permitió que otros proyectos, como BNB y Avalanche, crearan sus propias redes utilizando la infraestructura de Ethereum.

Además, las soluciones de capa 2 como Optimism y zkSync han mejorado la escalabilidad de la red, permitiendo transacciones más rápidas y de bajo costo.

Ethereum también ha sido un motor clave en la creación de la Web3, una Internet descentralizada que devuelve el control de los datos y las transacciones a los usuarios.

La Web3 ofrece una mayor privacidad y transparencia, eliminando a los intermediarios como gobiernos y grandes empresas, lo que promete una web más justa y autónoma.