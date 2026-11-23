El fondo stUSDS se quedó sin liquidez y Rune Christensen evalúa vender tokens SKY a inversores institucionales para cancelar los préstamos

La crisis de Sky lleva a exchanges coreanos como Upbit a suspender depósitos; la comunidad discute medidas para recuperar liquidez.

Rune Christensen, cofundador de Sky, asume responsabilidad por la deuda de u$s77 millones y planea vender tokens SKY a inversores.

Sky, protocolo DeFi, enfrenta crisis de liquidez en su fondo stUSDS, impidiendo retiros de usuarios con u$s0 disponibles.

Sky, el protocolo de finanzas descentralizadas (DeFi), atraviesa una crisis de liquidez después de que su fondo de préstamos stUSDS quedara sin fondos disponibles para retiros.

En medio de esta situación, Rune Christensen, cofundador del proyecto, reconoció que sus operaciones contribuyeron al problema y indicó que evalúa vender parte de sus tokens SKY a inversores institucionales para saldar una deuda cercana a los u$s77 millones.

El panel del protocolo mostró u$s0 disponibles para retiros y una utilización del 99,99% de un fondo que administra cerca de u$s160 millones.

Christensen confirmó que ya pagó unos 3 millones de USDS, pero todavía tiene alrededor de 77 millones pendientes.

Por qué Sky no permite retirar los fondos

El problema se concentra en stUSDS, un producto que permite a los usuarios depositar USDS y recibir a cambio un token que genera rendimientos. El dinero depositado se utiliza para otorgar préstamos a otros participantes, que dejan tokens SKY en staking como garantía.

Cuando casi todo el capital está prestado, el fondo pierde disponibilidad para atender los retiros de los depositantes. Por eso, aunque los usuarios tengan sus tokens stUSDS, no necesariamente pueden recuperar sus fondos de manera inmediata.

La falta de liquidez también provocó un aumento en las tasas de interés. Según reportes anteriores, el rendimiento anualizado pasó de 5% a 25%, en un contexto de escasez de fondos disponibles. Sin embargo, una tasa más alta no garantiza que los usuarios puedan retirar su dinero.

Christensen reconoció su responsabilidad y admitió que calculó mal los riesgos de sus operaciones. También pidió disculpas a los tenedores de stUSDS e indicó que confió demasiado en la fortaleza del protocolo sin prever las dificultades que podían surgir si las tasas aumentaban.

Para afrontar la deuda, Christensen analiza vender parte de sus tenencias de SKY directamente a inversores institucionales. Su intención es conseguir capital de participantes interesados en el desarrollo del protocolo y utilizar esos fondos para cancelar los préstamos pendientes.

El ejecutivo garantizó que informará sobre los avances de los pagos y que su prioridad es encontrar una solución para los usuarios afectados. También sostuvo que la stablecoin USDS mantiene su paridad con el dólar.

Qué medidas propone la comunidad de Sky

La situación también abrió un debate dentro del sistema de gobernanza del protocolo.

Una propuesta presentada en su foro plantea reducir al 10% la tasa de stUSDS, suspender la entrega de nuevos préstamos y utilizar reservas de Sky para comprar estos tokens directamente en el mercado.

El objetivo sería limitar la salida de nuevos fondos hacia préstamos y generar demanda de stUSDS para ayudar a recuperar su liquidez. Sin embargo, se trata de medidas en discusión y todavía no fueron confirmadas como decisiones aprobadas.

La crisis también llegó a Corea del Sur, donde los exchanges Upbit, Bithumb y Coinone incluyeron a SKY y USDS en listas de advertencia y suspendieron los depósitos de ambos activos.

Coinone mencionó los riesgos de pérdidas para los usuarios de stUSDS y las restricciones que afectan los retiros. Mientras tanto, Christensen se comprometió a publicar actualizaciones al menos cada 48 horas hasta resolver la deuda.

La recuperación del fondo dependerá de los pagos pendientes, una eventual venta de tokens SKY y las decisiones que adopte la comunidad para recuperar la liquidez.