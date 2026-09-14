El banco británico inició la cobertura del token y estima que pase de u$s0.065 a u$s0.325. El crecimiento de USDS será determinante.

Geoffrey Kendrick de Standard Chartered compara a Sky con un "banco federal de DeFi", pero hay riesgos por competencia de otras stablecoins.

La apuesta se basa en la demanda creciente de USDS, la stablecoin de Sky, y los ingresos de su protocolo DeFi.

Standard Chartered proyecta que el token SKY de Sky (ex MakerDAO) subirá casi 400%, a u$s0.325 en 2028.

Standard Chartered, el banco británico especializado en mercados internacionales y servicios financieros, inició la cobertura de Sky, el proyecto de finanzas descentralizadas que antes se conocía como MakerDAO, y lanzó una fuerte proyección para su token SKY.

El banco estima que podría alcanzar los u$s0.325 para fines de 2028, frente a los u$s0,065 actuales, algo que implicaría una suba cercana a 400%.

La apuesta está vinculada al crecimiento de USDS, la stablecoin de Sky, y a los ingresos que genera el protocolo.

Según el análisis de Geoffrey Kendrick, jefe global de investigación de activos digitales de Standard Chartered, una mayor actividad del ecosistema permitiría aumentar las recompensas por staking y las recompras de SKY.

Kendrick comparó a Sky con un "banco federal de DeFi", ya que el protocolo presta fondos, establece reglas para sus participantes y genera ingresos a partir de esas operaciones. La diferencia es que funciona dentro del ecosistema cripto y no como una entidad bancaria tradicional.

Cómo gana dinero Sky

Sky obtiene parte de sus ingresos al prestar USDS a distintos participantes que utilizan esos fondos para invertir en diferentes mercados.

Entre los principales se encuentran Spark, Grove y Obex, que acumulan unos u$s7.900 millones de deuda pendiente frente a límites de crédito combinados por u$s17.500 millones.

Spark se concentra principalmente en préstamos de criptomonedas, mientras que Grove destina capital a activos del mundo real. Por su parte, Obex trabaja con distintos administradores de capital que utilizan los fondos del ecosistema.

Actualmente, estos tres participantes pagan a Sky una tasa de interés base de 3,8%. Para Standard Chartered, si aumenta el volumen de USDS utilizado y los límites de crédito comienzan a aprovecharse más, el protocolo podría incrementar de manera significativa sus ingresos.

La plataforma también cuenta con una reserva cercana a los u$s90 millones. El banco estima que podría alcanzar unos u$s150 millones en aproximadamente ocho meses, lo que permitiría destinar una mayor cantidad de recursos a recompensas para quienes hacen staking y a la recompra de tokens SKY.

El riesgo para la apuesta de Standard Chartered

La proyección de u$s0.325 depende principalmente de que crezca la demanda por USDS y por las stablecoins que ofrecen rendimiento.

Standard Chartered espera que el mercado global de stablecoins llegue a los u$s2 billones para finales de 2028, aunque reconoce que no está asegurado cuánto de ese crecimiento captarán Sky y su stablecoin.

El principal riesgo es que los usuarios prefieran stablecoins que no ofrecen rendimiento o que la competencia limite el crecimiento de USDS.

En ese escenario, Sky tendría menos ingresos y la cantidad de dinero disponible para distribuir entre los tenedores de SKY sería menor a la prevista.

Kendrick también considera que SKY podría tener un desempeño similar al de ETH y superar a BTC hasta finales de 2028.

Sin embargo, se trata de una proyección y no de una garantía de rendimiento. Para alcanzar ese objetivo, Sky deberá aumentar: