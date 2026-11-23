Las tenencias de la compañía acumulan pérdidas no realizadas de 22% y sus acciones preferentes también pierden valor. Todos los detalles

Strategy asegura tener u$s5.100 millones en dólares para cubrir más de 3 años de pagos, enfrentando la volatilidad.

Economista Peter Schiff advierte riesgo de "estallar" para la firma de Michael Saylor por impacto en sus acciones MSTR y STRC.

Strategy enfrenta presión por caída de Bitcoin; sus tenencias cotizan 22% bajo el precio de compra promedio.

Strategy, la empresa cofundada por Michael Saylor, enfrenta una creciente presión financiera por la caída de Bitcoin, que llevó sus tenencias a cotizar cerca de 22% por debajo del precio promedio al que las compró.

El retroceso también impactó en sus acciones y en STRC, uno de sus instrumentos de financiación, mientras el economista Peter Schiff advirtió que la compañía podría atravesar una crisis.

Sin embargo, la firma sostiene que cuenta con reservas en dólares para afrontar el escenario adverso.

Días atrás, Bitcoin llegó a negociarse a u$s59.045, frente a un costo promedio de adquisición de u$s75.452 por parte de Strategy.

Aunque la criptomoneda recuperó terreno y alcanzó los u$s61.200, todavía se mantenía por debajo del valor al que la compañía incorporó sus monedas.

La diferencia representa pérdidas no realizadas para la firma, ya que no implica que haya vendido sus tenencias.

Peter Schiff advierte sobre la situación financiera de Strategy

La caída de Bitcoin de estos últimos días también afectó a STRC, una acción preferente que Strategy utiliza para conseguir financiamiento.

El instrumento cerró el viernes a u$s93,60, por debajo de los u$s100 que la empresa busca mantener como precio de referencia.

Strategy estableció un dividendo anual del 12% para STRC. Sin embargo, como el instrumento cotiza por debajo de los u$s100, su rendimiento para los compradores subió a cerca de 12,8%. Esto podría hacer más costoso para la empresa conseguir nuevos fondos.

En este contexto, Peter Schiff, economista y crítico de Bitcoin, cuestionó la situación financiera de Strategy. Durante su podcast, indicó que la compañía está a punto de estallar si continúa la presión sobre sus activos y sus fuentes de financiamiento.

Strategy asegura que tiene fondos para afrontar la caída

Frente a las críticas, la empresa defendió su situación y garantizó que cuenta con recursos para atravesar un período de bajas en el mercado.

En una publicación en X, indicó que la caída del precio de Bitcoin no la obliga a vender sus tenencias, siempre que estas no estén comprometidas como garantía de préstamos.

Además, Strategy indicó que dispone de unos u$s5.100 millones en activos en dólares.

Según sus resultados del tercer trimestre, ese dinero le permitiría cubrir alrededor de más de 3 años de pagos.

De esta manera, la compañía sostiene que tiene margen para afrontar la volatilidad sin desprenderse de sus bitcoins.

Sin embargo, esa reserva no evita que sus acciones pierdan valor ni garantiza que pueda mantener las mismas condiciones de financiamiento.