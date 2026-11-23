La criptomoneda número tres por capitalización tuvo un alza del 7,67% en 24 horas. Mira cómo avanzan otras divisas digitales y dólares cripto

La criptomoneda XRP, creada en 2012 por Ripple, mantiene su relevancia internacional mediante el uso de RippleNet pese a los desafíos legales de la SEC.

El mercado cripto global registró una capitalización de u$s2,15 billones este 23 de noviembre, impulsado por un crecimiento sectorial del 3,56% diario.

XRP alcanzó un valor de u$s0,99 tras subir un 7,67% en las últimas 24 horas, consolidándose como la cuarta criptomoneda líder del mercado global.

Según el panel de Binance, XRP, la cuarta criptomoneda líder, subió 7,67% en las últimas 24 horas, alcanzando un valor de u$s0,99, con una capitalización de mercado de u$s63.134,21 millones.

El mercado cripto global asciende a u$s2,15 billones de capitalización este lunes 23 de noviembre, de acuerdo con CoinMarketCap.

En consecuencia, el mercado total de criptomonedas aumentó un 3,56% en las últimas 24 horas. La dominancia del mercado cripto la encabeza Bitcoin con un 58,86%, seguido por Ethereum con un 10,11%. El resto suma un 31,03%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

El lunes 23 de noviembre, los precios promedio globales en dólares de las criptomonedas de mayor capitalización son:

Bitcoin: u$s62.903,53 (3,54%)

Ethereum: u$s1.779,01 (4,10%)

BNB: u$s572,05 (2,76%)

Ripple: u$s0,99 (7,67%)

XRP: u$s75,88 (8,20%)

Cardano: u$s0,15 (6,74%)

Polkadot: u$s0,71 (7,52%)

Dogecoin: u$s0,06 (6,70%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Así se negocian hoy, lunes 23 de noviembre, las principales criptomonedas en las plataformas argentinas más relevantes, expresadas en pesos :

Bitcoin: $112,83 millones

Ethereum: $3,19 millones

BNB: $1,03 millones

Ripple: $1.786,28

XRP: $137.636,80

Cardano: $276,91

Polkadot: $1.280,63

Dogecoin: $106,19

Polygon: $141,63

En otro orden, los dólares cripto o stablecoins más demandados en Argentina tienen este lunes 23 de noviembre los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.787,90

DAI: $1.786,76

USDC: $1.788,90

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP es una criptomoneda innovadora creada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb, con el respaldo de Ripple. Diseñada para mejorar la eficiencia de los pagos internacionales, ofrece soluciones rápidas y rentables.

A diferencia de Bitcoin y Ethereum, XRP no utiliza minería. En su lugar, emplea el algoritmo de consenso "RippleNet", que permite procesar hasta 1.500 transacciones por segundo.

Con el respaldo de Ripple, XRP ha establecido alianzas con bancos en todo el mundo para facilitar pagos rápidos y de bajo costo.

A pesar de las críticas relacionadas con la centralización, XRP sigue siendo una solución eficiente. Ripple ha invertido significativamente en mejorar su seguridad e infraestructura.

A pesar de los obstáculos legales planteados por la SEC, XRP se mantiene como una criptomoneda clave en el mercado internacional.