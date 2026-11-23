En las últimas 24 horas, la criptomoneda número dos subió 4,26%. Las cotizaciones de de otras divisas digitales y dólares cripto

Creada por Vitalik Buterin, Ethereum impulsa la Web3 con dApps y contratos inteligentes, redefiniendo finanzas y propiedad digital.

El mercado global de criptomonedas suma u$s2,15 billones; Bitcoin lidera con 58,87% de dominancia, Ethereum le sigue con 10,11%.

Ethereum cotiza a u$s1.781,90 con un alza del 4,26%, alcanzando una capitalización de u$s217.828 millones en el mercado.

Ethereum, con una capitalización de u$s217.828,21 millones, registró un aumento de 4,26% en las últimas 24 horas, llegando a u$s1.781,90 este lunes, según Binance.

CoinMarketCap registra este lunes 23 de noviembre una capitalización de u$s2,15 billones en el mercado global de criptomonedas, compuesto por más de 40.274 monedas.

Por lo tanto, el circulante total de criptomonedas subió un 3,55% en las últimas 24 horas. Bitcoin logra una dominancia del mercado de 58,87%, Ethereum le sigue con un 10,11%, y las demás monedas digitales agrupan el 31,02%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Las principales criptomonedas muestran los siguientes precios promedio en dólares a nivel internacional este lunes 23 de noviembre:

Bitcoin: u$s62.985,32 (3,60%)

Ethereum: u$s1.781,90 (4,26%)

BNB: u$s572,09 (2,80%)

Ripple: u$s0,99 (7,52%)

Solana: u$s75,96 (8,33%)

Cardano: u$s0,15 (6,70%)

Polkadot: u$s0,71 (7,30%)

Dogecoin: u$s0,06 (6,82%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado local, las criptomonedas principales tienen los siguientes precios en pesos en las exchanges argentinas al lunes 23 de noviembre:

Bitcoin: $112,97 millones

Ethereum: $3,19 millones

BNB: $1,03 millones

Ripple: $1.777,55

Solana: $137.636,80

Cardano: $277,46

Polkadot: $1.280,63

Dogecoin: $106,19

Polygon: $142,53

Por otro lado, los dólares cripto o stablecoins con mayor uso en Argentina tienen este lunes 23 de noviembre las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.787

DAI: $1.788,07

USDC: $1.788,90

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum nació en 2015 gracias al trabajo de Vitalik Buterin y su equipo, quienes buscaron ir más allá de lo que Bitcoin había logrado con su blockchain descentralizada.

Ethereum ofreció algo más que una moneda: permitió la creación de aplicaciones descentralizadas (dApps), las cuales utilizan contratos inteligentes para automatizar procesos de forma segura y sin necesidad de intermediarios.

Estos contratos se ejecutan de manera autónoma cuando se cumplen ciertas condiciones, lo que añade una capa de confianza al sistema.

El proyecto Ethereum fue financiado con éxito mediante una campaña de crowdfunding en 2014, y a partir de ahí se lanzó al mundo con su criptomoneda, Ether (ETH), que rápidamente ganó adopción.

Los contratos inteligentes se convirtieron en el pilar de la red, permitiendo que cualquier tipo de acuerdo o transacción se realice de forma directa entre las partes, sin depender de bancos o autoridades.

Además, Ethereum popularizó la tokenización, un proceso que permitió la creación de activos digitales representados por tokens.

Entre estos activos se destacan las stablecoins, cuya paridad con monedas tradicionales las hace más estables, y los NFT, que han reconfigurado la forma en que entendemos el arte digital y la propiedad en línea.

Otro de los avances más importantes fue la creación de la Ethereum Virtual Machine (EVM), que permitió que otros proyectos crearan redes basadas en la misma estructura, como las plataformas BNB y Avalanche.

Además, Ethereum introdujo soluciones de capa 2, como Optimism y zkSync, que mejoran la eficiencia y escalabilidad de la red principal, permitiendo procesar más transacciones de manera más económica.

Ethereum ha sido clave en el desarrollo de la Web3, la visión de una Internet descentralizada que prioriza la privacidad y el control por parte de los usuarios.

Con la eliminación de intermediarios, Ethereum ha propuesto una alternativa a la estructura centralizada de la web tradicional, abriendo nuevas oportunidades para un futuro más autónomo y transparente.