La iniciativa, llamada Seller Manager, surge en un contexto de fuerte expansión del eCommerce en el país. ¿Cuál es su diferencial en el mercado?

Aiotek, empresa argentina especializada en desarrollo de software, transformación digital e integración de sistemas, lanzó una plataforma integral diseñada para centralizar y automatizar la gestión operativa del comercio digital.

La iniciativa, llamada Seller Manager, surge en un contexto de fuerte expansión del ecommerce en el país, que se consolida como uno de los principales motores de crecimiento empresarial.

Crecimiento de eCommerce en Argentina, con facturación récord

Según el Estudio Anual de Comercio Electrónico 2025 de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el sector alcanzó una facturación superior a los $34 billones respecto de 2024, registró 253 millones de órdenes de compra, más de 645 millones de productos vendidos y superó los 25 millones de compradores online en todo el país.

"Este crecimiento sostenido trae consigo nuevos desafíos para las organizaciones. A medida que aumentan los canales de venta, los marketplaces, los operadores logísticos y los sistemas involucrados en cada operación, la complejidad de la gestión comercial crece exponencialmente", explicó Ernesto Mordentti, CEO de Aiotek.

"La necesidad de integrar procesos, automatizar tareas y contar con información unificada se ha convertido en un factor clave para la competitividad", agregó.

Startup argentina resuelve la pesadilla operativa de vender en múltiples marketplaces

En este escenario, Aiotek presentó Seller Manager, una plataforma que conecta marketplaces, tiendas online, operadores logísticos y sistemas de gestión empresarial en un único entorno.

La propuesta nació para simplificar ese contexto y permitir que los equipos se concentren en vender más y brindar una mejor experiencia a sus clientes, describieron desde la firma.

"Cuando un mercado procesa más de 250 millones de órdenes por año, la eficiencia operativa deja de ser una ventaja y pasa a ser una necesidad. Las empresas necesitan herramientas que les permitan crecer sin aumentar la complejidad de su operación", sostuvo Braian Staffa, Líder Comercial de Seller Manager.

La solución permite eliminar tareas manuales, reducir errores operativos y brindar visibilidad en tiempo real sobre toda la operación comercial, así como sincronizar automáticamente cuestiones clave como:

Productos

Inventarios

Precios

Pedidos

Con una arquitectura flexible y escalable, Seller Manager se adapta a organizaciones de distintos tamaños e industrias, se integra con los principales marketplaces, plataformas de eCommerce, operadores logísticos y sistemas de gestión utilizados en el mercado.

"Durante muchos años las empresas tuvieron que adaptarse a las limitaciones de sus sistemas. Nosotros buscamos exactamente lo contrario: que la tecnología se adapte al negocio. Nuestro objetivo es que cualquier organización pueda operar múltiples canales de venta con la misma simplicidad con la que administra uno solo", explicó Ignacio Alewaerts, Product Manager de Seller Manager.

Además de centralizar la operación comercial, la plataforma continúa incorporando nuevas funcionalidades orientadas a la automatización de procesos y la generación de información estratégica.

Ernesto Mordentti, Braian Staffa e Ignacio Alewaerts, responsables de Seller Manager

En los próximos meses, Seller Manager integrará capacidades de inteligencia artificial (IA), que incluyen:

modelos para la predicción

manejo optimizado del stock entre distintos almacenes

funcionalidades de soporte asistido con IA para mejorar la experiencia de usuarios y clientes

"El crecimiento del eCommerce no depende solamente de vender más. Depende de que todos los sistemas involucrados en una venta trabajen de manera coordinada. La verdadera transformación digital ocurre cuando toda la operación funciona de manera integrada y en tiempo real. Ese es el desafío que buscamos resolver con nuestra solución", agregó Alewaerts.