La Sala 1 de la Cámara Federal ratificó la acusación por asociación ilícita y un perjuicio superior a u$s16 millones entre 2019 y abril de 2022.

La causa judicial que investiga el esquema de captación de fondos de Generación Zoe sumó un nuevo capítulo clave este viernes 20 de noviembre de 2026. La Sala 1 de la Cámara Federal, integrada por los jueces Pablo Yadarola, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, confirmó el procesamiento de Leonardo Cositorto como jefe de una asociación ilícita y responsable de 1.095 estafas reiteradas.

De acuerdo con la resolución difundida este 20 de noviembre de 2026, el expediente abarca maniobras desplegadas entre 2019 y abril de 2022, período en el que la organización ofrecía cursos de coaching, trading y liderazgo combinados con promesas de altos rendimientos en fideicomisos, membresías, robots, lotes vinculados al "Zoe Paradise Club de Campo", productos como "PIN Nación" y "PIN Multimillonario", y activos digitales como USDT (Tether) y Zoe Cash.

La hipótesis fiscal y judicial cuantifica un perjuicio superior a los u$s16 millones, a los que se suman $4.425.706, 6.500 euros y diversos bienes registrables cuya valuación todavía resta determinarse.

Por qué la Cámara Federal rechazó los argumentos de la defensa de Cositorto

Durante el proceso, la defensa del empresario había sostenido que Generación Zoe desarrollaba actividades comerciales lícitas, que cumplió con las rentabilidades prometidas durante un tiempo y que la cesación de pagos respondió a una corrida generada tras las advertencias públicas de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el bloqueo de cuentas.

Sin embargo, los camaristas desestimaron ese planteo bajo tres criterios centrales que consideraron clave para confirmar la existencia del ardid: los pagos iniciales como parte del engaño, la estructura estable de la red y la construcción de una apariencia de solvencia mediante campañas publicitarias.

Los pagos iniciales como parte del engaño: Para el tribunal, haber abonado rendimientos en una primera etapa no descarta la existencia de un ardid , sino que sirvió para consolidar la confianza de los ahorristas, fomentar la reinversión y facilitar el ingreso de nuevos aportantes

Estructura estable: Los jueces señalaron que la reiteración de los hechos, su extensión en el tiempo y la estabilidad de la red diferencian el caso de una simple colaboración ocasional

Apariencia de solvencia: Según la investigación, la captación de dinero y criptomonedas se apoyó en una fuerte exposición pública, campañas publicitarias, apertura de sedes y actividades de capacitación

Qué resolvió el tribunal sobre los 23 sobreseídos y la ruta del dinero

Más allá de ratificar la situación procesal de Cositorto, el fallo modificó el escenario de otros involucrados y ordenó avanzar sobre el circuito financiero de la organización:

Falta de mérito para 23 imputados: La Cámara revocó 23 sobreseimientos dictados previamente al considerar que aún no existe certeza negativa suficiente para desvincularlos de forma definitiva. "Si bien los elementos incorporados resultan insuficientes para sostener, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa, la intervención penalmente responsable de los imputados, tampoco permiten afirmar, con la certeza negativa que requiere el sobreseimiento, su ajenidad", puntualizó la resolución, ordenando investigar su rol en la captación de inversores.

Investigación por lavado de activos: El mismo criterio se aplicó respecto de 12 personas investigadas por presunto lavado de dinero. Los jueces cuestionaron el cierre anticipado de esa línea de pesquisa y dispusieron reconstruir la trazabilidad de billeteras virtuales, transferencias y adquisición de bienes para determinar si fueron financiados con los aportes de los damnificados.