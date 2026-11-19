En el último día, la criptomoneda número tres permaneció estable. Cómo evolucionaron otras divisas digitales y el mercado de dólares cripto

La blockchain Solana, lanzada en 2020, ofrece miles de transacciones/segundo para DeFi y NFT, compitiendo con Ethereum por su eficiencia.

Solana, fundada en 2017 por Anatoly Yakovenko, busca superar la escalabilidad de redes como Ethereum con "Proof of History".

El mercado de criptomonedas baja un 0,68%; Bitcoin domina con 58,70%. Solana cotiza a u$s72,65 con leve retroceso.

Según Binance, XRP subió un 0,15% en las últimas 24 horas y cotiza en u$s0,96 este jueves, con una capitalización de mercado de u$s61.123,43 millones.

CoinMarketCap registra este jueves 19 de noviembre un total de u$s2,13 billones en capitalización de mercado para más de 40.238 criptomonedas.

Por lo tanto, el mercado de monedas digitales subió un -0,35% en el último día. Bitcoin lidera con un 58,71% de predominancia, mientras Ethereum asegura un 10,11%. Las demás criptomonedas representan el 31,18%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Las principales criptomonedas muestran los siguientes precios promedio en dólares a nivel internacional este jueves 19 de noviembre:

Bitcoin: u$s62.212,20 (-0,51%)

Ethereum: u$s1.761,28 (-0,20%)

BNB: u$s581,09 (0,40%)

Ripple: u$s0,96 (-0,15%)

XRP: u$s73,14 (0,30%)

Cardano: u$s0,15 (1,27%)

Polkadot: u$s0,71 (0,21%)

Dogecoin: u$s0,06 (-0,05%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las plataformas argentinas más relevantes indican que las principales criptomonedas cotizan a los siguientes valores en pesos al jueves 19 de noviembre:

Bitcoin: $108,58 millones

Ethereum: $3,07 millones

BNB: $1,02 millones

Ripple: $1.681,24

XRP: $127.628,20

Cardano: $265,95

Polkadot: $1.245,99

Dogecoin: $101,81

Polygon: $140,58

Además, el mercado argentino de dólares cripto o stablecoins muestra al jueves 19 de noviembre los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.739,80

DAI: $1.744,74

USDC: $1.740,60

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP es una criptomoneda innovadora creada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb, con el respaldo de Ripple. Diseñada para mejorar la eficiencia de los pagos internacionales, ofrece soluciones rápidas y rentables.

A diferencia de Bitcoin y Ethereum, XRP no utiliza minería. En su lugar, emplea el algoritmo de consenso "RippleNet", que permite procesar hasta 1.500 transacciones por segundo.

Con el respaldo de Ripple, XRP ha establecido alianzas con bancos en todo el mundo para facilitar pagos rápidos y de bajo costo.

A pesar de las críticas relacionadas con la centralización, XRP sigue siendo una solución eficiente. Ripple ha invertido significativamente en mejorar su seguridad e infraestructura.

A pesar de los obstáculos legales planteados por la SEC, XRP se mantiene como una criptomoneda clave en el mercado internacional.