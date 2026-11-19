La primera criptomoneda por capitalización registró una baja del 0,81% en las últimas 24 horas. El comportamiento de otras monedas y dólares cripto

La cotización de stablecoins como USDT y DAI en el mercado argentino se ubica este 19 de noviembre en torno a los $1.740 y $1.744,95 respectivamente.

El mercado global de criptomonedas alcanza una capitalización de u$s2,12 billones, con Ethereum posicionado como la segunda moneda con 10,09% del total.

Bitcoin cotiza a u$s61.912,51 este jueves tras un retroceso del 0,81% en las últimas 24 horas, manteniendo una participación de mercado del 58,69%.

Bitcoin cotiza a u$s61.912,51 este jueves tras un retroceso de 0,81% en los últimas 24 horas, con una capitalización de u$s1,25 billones, según datos extraídos de Binance.

La industria global de criptomonedas llega a u$s2,12 billones de capitalización este jueves 19 de noviembre, con 40.238 monedas rastreadas por CoinMarketCap.

Por lo tanto, las monedas digitales presentaron un crecimiento del -0,73% en el último día. Bitcoin se posiciona con un participación del mercado cripto de 58,69%, Ethereum con un 10,09%, y las demás monedas lograron un 31,21%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

A nivel global, el promedio de precios en dólares de las criptomonedas más relevantes el jueves 19 de noviembre es:

Bitcoin: u$s61.912,51 (-0,81%)

Ethereum: u$s1.752,46 (-0,57%)

BNB: u$s577,79 (0,01%)

Ripple: u$s0,96 (-0,70%)

Solana: u$s72,56 (-0,38%)

Cardano: u$s0,15 (0,43%)

Polkadot: u$s0,71 (-0,73%)

Dogecoin: u$s0,06 (-1,04%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En las exchanges argentinas más importantes, los precios en pesos de las principales criptomonedas son los siguientes este jueves 19 de noviembre:

Bitcoin: $108,07 millones

Ethereum: $3,06 millones

BNB: $1,01 millones

Ripple: $1.670,90

Solana: $126.627,50

Cardano: $263,35

Polkadot: $1.233,17

Dogecoin: $100,76

Polygon: $139,66

Además, el mercado argentino de dólares cripto o stablecoins muestra al jueves 19 de noviembre los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.740

DAI: $1.744,95

USDC: $1.741,40

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, creado en 2009 por el enigmático Satoshi Nakamoto, se considera la primera criptomoneda que transformó el panorama financiero. Su misión principal es proporcionar una forma descentralizada de realizar pagos, eliminando intermediarios como bancos o gobiernos.

Bitcoin funciona a través de un sistema de consenso basado en prueba de trabajo, donde los mineros validan las transacciones a partir de complejos cálculos matemáticos. Este mecanismo asegura la seguridad y confiabilidad de la red, aunque tiene el inconveniente de un elevado consumo energético.

Con el paso de los años, Bitcoin ha adquirido relevancia no solo como moneda digital, sino también como un resguardo de valor, comparado con el oro. Su cantidad limitada, con un límite de 21 millones de bitcoins, ha atraído a inversores que buscan protegerse de la inflación.

Sin embargo, Bitcoin enfrenta desafíos como la escalabilidad y el alto costo de las transacciones en su red. Para abordar estos problemas, se han propuesto soluciones como la Lightning Network, destinada a agilizar las transacciones y reducir sus costos.

A pesar de los problemas de uso ilícito y las fluctuaciones de su valor, Bitcoin sigue siendo la criptomoneda más popular y valiosa, con un impacto profundo en el sistema financiero global.