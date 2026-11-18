Un relevamiento sobre datos de Findo Analytics muestra que la morosidad tocó techo en abril y empezó a ceder. Financieras y retail siguen en zona roja

Las fintech y bancos digitales comenzaron a reducir su morosidad, mientras que las financieras alcanzaron un pico crítico del 61%.

Las deudas irregulares equivalen al 13,4% del dinero prestado ($272 MM), impulsadas por volúmenes de montos bajos en tarjetas y billeteras.

Unos 6,14 millones de personas están en mora en Argentina, alcanzando al 29% de los deudores y marcando un primer freno en la tendencia.

La morosidad de las familias argentinas alcanzó en septiembre de 2026 un nivel que pocos anticipaban hace dos años: 6,14 millones de personas tienen al menos un crédito en situación irregular, sobre un total de 21,1 millones con líneas activas. Es decir, el 29% de los deudores del sistema está en mora.

Los datos surgen del procesamiento de la información de la Central de Deudores (CENDEU) del Banco Central, donde se consideran como mora a todas las deudas en situación 2 a 5.

La serie muestra un deterioro sostenido durante 18 meses: la mora pasó de 16,3% en octubre de 2024 a 20,4% en abril de 2025, 25,9% en octubre de ese año y un pico de 30,4% en abril de 2026. En septiembre bajó a 29%, y el monto en mora cayó 4,35% respecto de agosto.

Estamos viendo el primer quiebre de tendencia en un año y medio. No es una mejora todavía, es un freno. La pregunta es si el sistema aprendió a prestar mejor o si simplemente dejó de prestar.

Muchos deudores, poca plata

Un dato clave es la diferencia entre personas y montos. Mientras el 29% de los deudores está en mora, esas deudas representan apenas el 13,4% del dinero prestado: $272 MM sobre una cartera de $2.032 MM.

La mora en la Argentina hoy es un fenómeno de volumen, no de monto. Son millones de deudas chicas: la cuota de la heladera, el microcrédito de la billetera, el saldo de la tarjeta. Eso cambia por completo la forma de cobrar: no podés gestionar seis millones de personas con un call center.

Bancos públicos vs. privados: empate técnico

Contra lo que suele suponerse, la banca pública no muestra peor comportamiento que la privada. En conjunto, los bancos públicos nacionales y provinciales tienen 18,2% de mora, frente a 18,7% de los privados.

Dentro del grupo estatal hay diferencias: los bancos públicos nacionales marcan 19,7%, con la deuda promedio más alta del sistema, mientras que los provinciales registran 16,9%, el nivel más bajo entre los bancos. Los privados, que concentran 11,3 millones de clientes, duplicaron su mora en dos años y todavía no muestran señales de baja.

Fintech: más mora, pero primeras en recuperarse

Las fintech ya tienen 9,1 millones de personas con créditos activos, casi tantas como la banca privada. Su mora es de 26,8%, ocho puntos por encima de los bancos, con una deuda promedio 18 veces menor.

Pero el dato que se destaca es otro: junto con los bancos digitales, fueron las primeras en tocar techo. Las fintech pasaron de un pico de 27,8% en abril a 26,8% en septiembre; los bancos digitales, de 32,5% a 26,9%.

Las fintech entraron primero al ciclo de mora y son las primeras en salir. Tienen modelos que recalibran rápido y ajustaron el otorgamiento antes que nadie. Si el patrón se repite, los bancos deberían tocar techo en los próximos meses.

Financieras y retail, en zona roja

El panorama es muy distinto en el resto del crédito no bancario:

Financieras: 61% de sus deudores activos está en mora, y la tasa sigue subiendo

61% de sus deudores activos está en mora, y la tasa sigue subiendo Retail: 46,4% de mora, casi el doble que hace dos años

46,4% de mora, casi el doble que hace dos años Emisoras de tarjetas: 29,4%, con una meseta desde abril

En las financieras, más de la mitad de la cartera es mora. Ahí el negocio ya no es prestar, es recuperar. Y para recuperar necesitás datos: saber a quién podés contactar, quién tiene capacidad de pago y por dónde empezar.

Qué viene

La estabilización de la mora general abre una ventana para que las entidades vuelvan a crecer, pero con otra lógica. Con millones de deudores de bajo monto, el desafío pasa por segmentar mejor el riesgo al otorgar y automatizar la cobranza para que el recupero sea rentable.