En las últimas 24 horas, la sexta cripto más relevante subió un 0,21%. Las cotizaciones de otras monedas digitales y dólares cripto

Desde 2020, Solana es una alternativa rápida y de bajo costo a Ethereum para proyectos DeFi y NFT, pese a desafíos técnicos.

La tecnología Proof of History de Solana procesa miles de transacciones/segundo, superando el rendimiento de Ethereum.

Este miércoles, Solana, la sexta criptomoneda en importancia, experimentó un aumento de 0,21% en las últimas 24 horas, situando su precio en u$s74,03, con un mercado circulante equivalente a u$s43.809,81 millones, según Binance.

La industria global de criptomonedas llega a u$s2,17 billones de capitalización este miércoles 18 de noviembre, con 40.227 monedas rastreadas por CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado de criptomonedas experimentó un decrecimiento del -1,77% en el último día. Bitcoin logra una dominancia del mercado de 58,93%, Ethereum le sigue con un 10,03%, y las demás monedas digitales agrupan el 31,04%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este miércoles 18 de noviembre, así se encuentran los valores promedio en dólares de las criptomonedas líderes a nivel global:

Bitcoin: u$s63.421,37 (-2,48%)

Ethereum: u$s1.774,38 (-2,61%)

BNB: u$s587,14 (-0,91%)

Ripple: u$s0,99 (1,17%)

Solana: u$s74,03 (0,21%)

Cardano: u$s0,15 (-1,36%)

Polkadot: u$s0,72 (-2,20%)

Dogecoin: u$s0,06 (-0,51%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las plataformas líderes en Argentina muestran las siguientes cotizaciones en pesos para las principales criptomonedas al miércoles 18 de noviembre:

Bitcoin: $108,21 millones

Ethereum: $3,03 millones

BNB: $1 millones

Ripple: $1.679,98

Solana: $126.193,50

Cardano: $261,05

Polkadot: $1.233,67

Dogecoin: $100,82

Polygon: $138,32

Asimismo, este miércoles 18 de noviembre, los dólares cripto o stablecoins más relevantes en Argentina presentan las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.699,80

DAI: $1.704,22

USDC: $1.701,70

Solana: qué es y cómo se fundó

El mayor aporte de Solana es su "Proof of History" (Prueba de Historia), una tecnología que organiza las transacciones de forma eficiente antes de confirmarlas, mejorando la velocidad y reduciendo costos. Mientras que Ethereum, en sus primeros años, procesaba alrededor de 15 transacciones por segundo, Solana puede gestionar miles, marcando una diferencia significativa.

En 2020, Solana lanzó su red principal, estableciéndose como una plataforma innovadora y accesible. Esto atrajo a desarrolladores interesados en áreas como DeFi y NTF, donde Solana ofrecía una alternativa frente a los elevados costos de Ethereum.

El crecimiento del ecosistema de Solana ha sido acelerado, ganándose la atención de usuarios y proyectos por su rendimiento técnico. Aunque Ethereum sigue siendo el estándar para las aplicaciones descentralizadas, Solana se posiciona como una alternativa más rápida y escalable.

A pesar de su éxito, Solana ha enfrentado problemas como interrupciones en la red y cuestionamientos sobre su descentralización. Sin embargo, su equipo y comunidad han trabajado intensamente para resolver estos desafíos y mejorar su infraestructura.

Hoy, Solana se destaca por su velocidad, bajos costos y eficiencia, consolidándose como una opción sólida y competitiva frente a Ethereum en el ecosistema cripto.