En las últimas 24 horas, la segunda cripto más importante descendió 2,08%. Cómo son los precios de otras monedas y dólares digitales

Contratos inteligentes y la EVM de Ethereum impulsaron tokenización, NFTs y la visión de una Internet Web3 descentralizada.

Ethereum, lanzado en 2015 por Vitalik Buterin, innovó con contratos inteligentes y dApps, impulsando la Web3.

Mercado global de criptomonedas cae 1,20% este miércoles; Ethereum se ubica en u$s1.780,16 y Bitcoin lidera con pérdidas.

Con un valor circulante de u$s217.589,07 millones, Ethereum bajó un 2,08% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s1.780,16 este miércoles, de acuerdo con los registros de Binance.

CoinMarketCap reporta una capitalización de u$s2,17 billones para el mercado global de criptomonedas este miércoles 18 de noviembre, abarcando 40.227 monedas.

En consecuencia, el mercado de criptomonedas subió un -1,20% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera con una dominancia del 58,99%, mientras Ethereum capturó un 10,05%. Las demás criptomonedas concentraron el 30,96% restante.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Con datos al miércoles 18 de noviembre, estos son los precios promedio en dólares de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s63.543,56 (-2,07%)

Ethereum: u$s1.780,16 (-2,08%)

BNB: u$s588,95 (-0,44%)

Ripple: u$s0,99 (1,76%)

Solana: u$s74,39 (1,04%)

Cardano: u$s0,15 (-0,81%)

Polkadot: u$s0,73 (-1,58%)

Dogecoin: u$s0,06 (0,14%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el ámbito local, las principales criptomonedas se comercializan en las plataformas argentinas más destacadas a los siguientes valores en pesos este miércoles 18 de noviembre:

Bitcoin: $109,11 millones

Ethereum: $3,04 millones

BNB: $1,01 millones

Ripple: $1.683,82

Solana: $126.832,30

Cardano: $262,35

Polkadot: $1.239,28

Dogecoin: $101,40

Polygon: $139,07

Por otro lado, este miércoles 18 de noviembre, los dólares cripto o stablecoins más relevantes en Argentina cotizan en pesos de la siguiente manera:

USDT: $1.699,40

DAI: $1.701,14

USDC: $1.701,70

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum fue lanzado en 2015 por Vitalik Buterin con la misión de expandir las capacidades de la blockchain más allá de las criptomonedas.

Al tiempo que Bitcoin probaba la viabilidad de una moneda descentralizada, Ethereum introdujo el concepto de contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas (dApps).

Estos contratos son programas autoejecutables que permiten la automatización de acuerdos sin la intervención de terceros, lo que aumenta la seguridad y la eficiencia del sistema.

La financiación de Ethereum fue posible gracias a un exitoso crowdfunding en 2014, que permitió la creación de la criptomoneda Ether (ETH).

Los contratos inteligentes han sido fundamentales para la expansión de Ethereum, ya que permiten que las aplicaciones se ejecuten de manera autónoma y sin necesidad de confianza en un intermediario.

Además, Ethereum popularizó la tokenización, que permitió la creación de nuevos tipos de activos digitales.

Las stablecoins, que están respaldadas por activos tradicionales, y los NFT, que representan bienes únicos y coleccionables en el mundo digital, son ejemplos de cómo la blockchain de Ethereum ha cambiado el panorama de la economía digital.

La Ethereum Virtual Machine (EVM) ha sido clave para el crecimiento de la red, permitiendo que otros proyectos, como BNB y Avalanche, se construyan sobre su infraestructura.

Además, las soluciones de capa 2, como Optimism y zkSync, han ayudado a mejorar la escalabilidad y reducir los costos de transacción, haciendo de Ethereum una plataforma más eficiente.

Finalmente, Ethereum ha sido un pilar importante en el avance hacia la Web3, una visión de una Internet descentralizada que pone la privacidad y el control en manos de los usuarios, eliminando la necesidad de intermediarios como gobiernos y corporaciones. La Web3 promete una experiencia más segura, transparente y justa para todos.