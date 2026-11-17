La criptomoneda de mayor capitalización retrocedió 1,21% en las últimas 24 horas. Los precios de otras monedas digitales y dólares cripto

La capitalización global de criptoactivos asciende a u$s2,16 billones, liderada por Bitcoin (59,26%) y Ethereum (9,95%).

El mercado de criptomonedas mostró un leve descenso el 17 de noviembre, con Bitcoin cotizando a u$s63.705,99.

Bitcoin, la criptomoneda principal, bajó un 1,21% en las últimas 24 horas y su precio actual es de u$s63.705,99, con un circulante de u$s1,28 billones, de acuerdo con cifras de Binance.

Este martes 17 de noviembre, la capitalización del mercado de criptomonedas se ubica en u$s2,16 billones, según el registro de CoinMarketCap con 40.219 monedas.

De este modo, el mercado global de criptomonedas mostró un crecimiento del -1,03% en las últimas horas. Bitcoin lidera con una dominancia del 59,26%, mientras Ethereum capturó un 9,95%. Las demás criptomonedas concentraron el 30,79% restante.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

El martes 17 de noviembre, los precios promedio globales en dólares de las criptomonedas de mayor capitalización son:

Bitcoin: u$s63.705,99 (-1,21%)

Ethereum: u$s1.765,83 (-2,92%)

BNB: u$s584,40 (-0,48%)

Ripple: u$s0,95 (-0,01%)

Solana: u$s71,64 (1,23%)

Cardano: u$s0,15 (-1,17%)

Polkadot: u$s0,72 (-1,33%)

Dogecoin: u$s0,06 (-1,53%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las plataformas argentinas más relevantes indican que las principales criptomonedas cotizan a los siguientes valores en pesos al martes 17 de noviembre:

Bitcoin: $108,68 millones

Ethereum: $2,99 millones

BNB: $996.909,61

Ripple: $1.626,93

Solana: $122.786,50

Cardano: $257,72

Polkadot: $1.231,75

Dogecoin: $99,11

Polygon: $137,96

En tanto, este martes 17 de noviembre, los dólares cripto o stablecoins más populares en Argentina tienen las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.696,20

DAI: $1.690,89

USDC: $1.698,50

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Comprar criptomonedas en Argentina comienza con la apertura de una cuenta en una exchange registrada, como Binance, Bitget y otras firmas que están habilitadas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas ofrecen una cuenta virtual (CVU), que permite fondear la cuenta mediante transferencias en pesos para adquirir criptomonedas.

El siguiente paso es elegir la criptomoneda de preferencia y comprarla con pesos. Algunas exchanges también permiten realizar compras con tarjetas de crédito, a través de servicios como Mercado Pago.

Además, estas plataformas brindan la opción de intercambiar activos digitales y realizar transferencias hacia otras billeteras usando QR o claves públicas.

Otra opción es operar mediante el sistema persona a persona (P2P), que conecta compradores y vendedores directamente.

En este modelo, se pueden utilizar medios de pago como cuentas bancarias, fintech y plataformas como PayPal o similares. Es esencial revisar la reputación del vendedor antes de cerrar una operación.

Finalmente, los especialistas advierten sobre plataformas inseguras, como Paxful, que ha recibido reclamos de los usuarios. Esto se debe a que carecen de sistemas de seguridad, dejando a los usuarios vulnerables a fraudes y robo de información.