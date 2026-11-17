La iniciativa busca facilitar la comunicación entre emisores e inversores a medida que los valores negociables se trasladan a blockchain

Permitirá a billeteras compatibles mostrar fechas, condiciones y acciones sobre dividendos, fusiones y asambleas a inversores.

El "Onchain Rights Standard" busca un formato común para emisores, custodios y billeteras, facilitando la interacción en blockchain.

Coinbase y Broadridge proponen un estándar abierto (EIP) para la comunicación de eventos corporativos a poseedores de acciones tokenizadas.

Coinbase y Broadridge presentaron un estándar técnico abierto para que quienes mantienen acciones tokenizadas en billeteras digitales puedan recibir información sobre dividendos, asambleas, fusiones y otros eventos corporativos.

La iniciativa busca facilitar la comunicación entre emisores e inversores a medida que los valores negociables se trasladan a blockchain.

El estándar de Coinbase y Broadridge busca llevar los derechos de los accionistas a blockchain

La propuesta, denominada Onchain Rights Standard, fue presentada para revisión como una Propuesta de Mejora de Ethereum, conocida como EIP.

El objetivo es que emisores, custodios y proveedores de billeteras utilicen un formato común, sin desarrollar una integración diferente para cada plataforma.

Todavía no es un estándar definitivo y, al momento del anuncio, las compañías no habían identificado otras organizaciones comprometidas con su adopción ni un calendario de implementación.

El sistema permite vincular un token con un aviso registrado en blockchain y con documentación adicional sobre el evento comunicado.

Coinbase impulsa estándar abierto para proteger los derechos de inversores en acciones tokenizadas

Las billeteras compatibles podrían mostrar fechas, condiciones y posibles acciones que el inversor deba realizar.

La especificación contempla dividendos, desdoblamientos de acciones, fusiones, ofertas de adquisición, emisiones con derechos de suscripción y reuniones de accionistas.

Broadridge también anunció un servicio de datos complementario, denominado oráculo, para aportar evidencia agregada sobre la distribución de las comunicaciones entre las firmas participantes.

Esa herramienta busca documentar los envíos, pero no implica que el destinatario haya leído el aviso o ejercido una opción.

Acciones tokenizadas ganan terreno con iniciativas en el mercado

Otra iniciativa cercana es la de Securitize y Computershare para desarrollar tokens patrocinados por los propios emisores, denominados Issuer-Sponsored Tokens.

El esquema busca que las acciones representadas en una billetera digital conserven los canales de comunicación y los procesos corporativos asociados a las participaciones registradas directamente.

Computershare actúa como agente de transferencia y administra los eventos corporativos de esas tenencias junto con los de otras acciones registradas. A diferencia de una propuesta centrada en normalizar avisos, este modelo también aborda el registro de la propiedad y la relación entre la empresa emisora y sus accionistas.

La propia Securitize también lanzó el 8 de octubre de 2026 una plataforma de negociación de acciones estadounidenses tokenizadas, inicialmente sobre Solana.

Según la compañía, los instrumentos están respaldados uno a uno por acciones y transmiten beneficios económicos y derechos aplicables, incluidos dividendos e instrucciones de voto cuando corresponda.

La precisión jurídica es importante: sus usuarios mantienen derechos sobre valores custodiados a través de la infraestructura de corretaje de Securitize Markets, pero no figuran como accionistas registrados de la empresa subyacente salvo que completen una conversión admitida.

Se trata de una solución operativa dentro de una plataforma, no de un estándar abierto de comunicaciones equivalente al propuesto por Coinbase y Broadridge.

Tokeny ofrece herramientas para emitir y administrar participaciones tokenizadas, especialmente en mercados privados. Su plataforma permite gestionar inversores habilitados, el suministro de tokens y eventos corporativos, además de configurar pagos periódicos de dividendos.

La similitud está en integrar funciones que van más allá de la compraventa del token. La diferencia es que Tokeny se enfoca en la administración del instrumento y de sus inversores, mientras que la propuesta de Coinbase y Broadridge busca un formato común para distribuir información entre distintos participantes.

Kraken ofrece un contraste útil. Sus xStocks dan exposición al precio de acciones y ETF, pero no otorgan derechos de voto ni propiedad directa sobre las compañías representadas. El beneficio económico de los dividendos se refleja mediante ajustes en la cantidad de tokens, en lugar de un pago directo del emisor de la acción.