La compañía aclaró que sus sistemas y dispositivos no fueron comprometidos y que las claves que protegen los fondos quedaron fuera de la exposición

Ante el riesgo de estafas por suplantación, Trezor alertó a las autoridades y reducirá la conservación de datos a 45 días.

Los datos expuestos incluyen nombres y domicilios de compras hechas entre agosto y noviembre, excluyendo a usuarios de Estados Unidos.

Una filtración en el proveedor Skladon expuso datos de 27.000 pedidos de billeteras de criptomonedas Trezor; los fondos están seguros.

Una filtración en Skladon, proveedor logístico de Trezor, expuso información personal asociada con aproximadamente 27.000 pedidos de sus billeteras físicas de criptomonedas.

El incidente alcanza a compras realizadas entre el 9 de agosto y el 7 de noviembre de 2026. La compañía aclaró que sus sistemas y dispositivos no fueron comprometidos y que las claves que protegen los fondos quedaron fuera de la exposición.

Filtración en el proveedor de Trezor expuso domicilios y teléfonos de miles de compradores

Los registros afectados incluyen nombres, teléfonos, domicilios de entrega, correos electrónicos y detalles de las compras.

La cifra corresponde a pedidos, no necesariamente a usuarios únicos ni a billeteras hackeadas. La investigación continúa y no se informó una cifra de pérdidas económicas atribuibles al episodio.

El acceso no autorizado ocurrió el 7 de noviembre y Skladon notificó a Trezor el 15 de noviembre. La empresa excluyó del incidente a los compradores de los Estados Unidos, cuyos envíos no son gestionados por ese proveedor.

También advirtió que algunos afectados podrían no haber recibido una notificación porque sus datos ya fueron anonimizados en los sistemas de Trezor, algo que impedía contactarlos directamente.

Un proveedor de Trezor sufrió un acceso ilegal y quedaron expuestos datos de 27.000 pedidos

El principal riesgo es que los atacantes utilicen los datos para hacerse pasar por representantes de la compañía.

Mencionar el modelo adquirido, el precio o la dirección de entrega puede dar credibilidad a llamadas, correos y mensajes fraudulentos. Algunos clientes ya reportaron llamadas de estafadores.

Trezor recordó que no realiza llamadas no solicitadas ni pide la copia de seguridad de las billeteras y recomendó verificar cualquier comunicación a través del soporte de su sitio oficial y evitar enlaces, códigos QR o teléfonos incluidos en mensajes sospechosos.

La exposición de domicilios también introdujo un riesgo para la seguridad personal, aunque los registros no permiten conocer cuánto dinero posee cada comprador ni si su dispositivo contiene fondos.

La compañía notificó a la autoridad de protección de datos y revisa los requisitos de seguridad de sus proveedores. Además, trabaja para reducir de 90 a 45 días el período de conservación de la información de los pedidos, una política que también deberán cumplir sus socios logísticos.

Trezor destacó, además, su modalidad de retiro anónimo disponible en 18 países europeos, que permite recibir pedidos sin compartir el nombre real ni el domicilio particular con la empresa.