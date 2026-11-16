La criptomoneda número cinco subió 0,83% en un día. Cuál fue el comportamiento de otras monedas digitales y el mercado de dólares cripto

Con un valor circulante de u$s42.455,18 millones, Solana subió un 0,83% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s71,75 este lunes, de acuerdo con los registros de Binance.

Este lunes 16 de noviembre, la capitalización del mercado de criptomonedas se ubica en u$s2,20 billones, según el registro de CoinMarketCap con 40.209 monedas.

En consecuencia, el mercado de criptomonedas registró un aumento del 0,37% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera con un 59,45% de predominancia, mientras Ethereum asegura un 10,17%. Las demás criptomonedas representan el 30,38%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este lunes 16 de noviembre, así se encuentran los valores promedio en dólares de las criptomonedas líderes a nivel global:

Bitcoin: u$s65.015,91 (0,37%)

Ethereum: u$s1.830,94 (0,95%)

BNB: u$s591,19 (0,04%)

Ripple: u$s0,96 (1,41%)

Solana: u$s71,75 (0,83%)

Cardano: u$s0,15 (0,69%)

Polkadot: u$s0,73 (0,14%)

Dogecoin: u$s0,06 (2,26%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En Argentina, las criptomonedas más relevantes se negocian hoy, lunes 16 de noviembre, en las principales plataformas a los siguientes precios en pesos:

Bitcoin: $109,62 millones

Ethereum: $3,09 millones

BNB: $995.827,50

Ripple: $1.622,92

Solana: $120.790,20

Cardano: $259,15

Polkadot: $1.233,48

Dogecoin: $100,65

Polygon: $134,09

Además, los precios en pesos de los dólares cripto o stablecoins más usados en Argentina al lunes 16 de noviembre son los siguientes:

USDT: $1.679,80

DAI: $1.683,25

USDC: $1.681,50

Solana: qué es y cómo se fundó

Solana representa un ejemplo de innovación tecnológica en el ámbito de blockchain. Anatoly Yakovenko, exingeniero de Qualcomm con una sólida experiencia en sistemas distribuidos, la fundó en 2017 con la intención de resolver problemas de escalabilidad presentes en redes como Bitcoin y Ethereum.

La clave de Solana está en su "Proof of History" (Prueba de Historia), un algoritmo que permite organizar transacciones de forma eficiente antes de ser confirmadas. Este sistema marca una diferencia crucial con Ethereum, cuya capacidad inicial de 15 transacciones por segundo contrasta con las miles que puede procesar Solana.

Desde el lanzamiento de su red principal en 2020, Solana se consolidó como una de las plataformas blockchain más rápidas y económicas. Estas características la convirtieron en una opción ideal para desarrolladores interesados en aplicaciones descentralizadas, particularmente en sectores como DeFi y NTF, donde Ethereum ha enfrentado críticas por sus altos costos.

El ecosistema de Solana ha experimentado un crecimiento acelerado gracias a su enfoque en accesibilidad y escalabilidad. Si bien Ethereum sigue siendo el líder en términos de adopción global, Solana se posiciona como una alternativa competitiva para proyectos que priorizan rendimiento y costos bajos.

A pesar de su éxito, Solana no está exenta de desafíos, como interrupciones en su red y críticas sobre su nivel de descentralización. Sin embargo, tanto el equipo como la comunidad han trabajado activamente para superar estos obstáculos y reforzar su infraestructura.

Hoy en día, Solana es considerada una de las blockchain más prometedoras, destacándose por su capacidad de combinar velocidad, eficiencia y bajos costos, lo que la posiciona como un fuerte competidor frente a Ethereum.