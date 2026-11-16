La criptomoneda número dos creció 0,57% en las últimas 24 horas. Cómo evolucionaron los precios de otras monedas digitales y dólares cripto

La red Ethereum, creada por Vitalik Buterin, impulsa la Web3 mediante contratos inteligentes que permiten desarrollar dApps y servicios financieros sin intermediarios.

El ecosistema criptográfico mantiene a Bitcoin como líder con 59,40% de dominancia, mientras Ethereum conserva un 10,16% del mercado total este lunes.

Ethereum registra un valor de u$s1.825,17 tras un alza del 0,57%, en una jornada donde la capitalización del mercado cripto global alcanzó u$s2,20 billones.

Según el panel de Binance, Ethereum, la segunda criptomoneda líder, subió 0,57% en las últimas 24 horas, alcanzando un valor de u$s1.825,17, con una capitalización de mercado de u$s223.080,95 millones.

La industria global de criptomonedas llega a u$s2,20 billones de capitalización este lunes 16 de noviembre, con 40.209 monedas rastreadas por CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado de criptomonedas evidenció un alza del 0,23% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera la dominancia del mercado cripto con un 59,40%, Ethereum mantiene un 10,16%, y el resto agrupa el 30,44%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

A nivel global, el promedio de precios en dólares de las criptomonedas más relevantes el lunes 16 de noviembre es:

Bitcoin: u$s64.855,31 (0,21%)

Ethereum: u$s1.825,17 (0,57%)

BNB: u$s590,46 (-0,20%)

Ripple: u$s0,96 (1,09%)

Solana: u$s71,57 (0,25%)

Cardano: u$s0,15 (0,35%)

Polkadot: u$s0,73 (0,01%)

Dogecoin: u$s0,06 (2,13%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las principales criptomonedas en Argentina tienen los siguientes precios en pesos, según las exchanges locales más relevantes al lunes 16 de noviembre:

Bitcoin: $109,25 millones

Ethereum: $3,07 millones

BNB: $992.476,97

Ripple: $1.621,84

Solana: $119.932,80

Cardano: $258,97

Polkadot: $1.230,76

Dogecoin: $99,59

Polygon: $133,56

Además, el mercado de dólares cripto o stablecoins en Argentina muestra estas cotizaciones en pesos al lunes 16 de noviembre:

USDT: $1.678,40

DAI: $1.683,25

USDC: $1.679,90

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum, creado en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, marcó un hito en la evolución de la tecnología blockchain.

Mientras que Bitcoin se enfocó en la descentralización del dinero, Ethereum llevó la blockchain un paso más allá al permitir la creación de aplicaciones descentralizadas (dApps) a través de contratos inteligentes.

Estos contratos son programas autoejecutables que, una vez activados por ciertas condiciones, permiten realizar transacciones sin la necesidad de intermediarios.

El financiamiento colectivo de 2014 permitió a Ethereum lanzarse al mercado, junto con su criptomoneda Ether (ETH).

Los contratos inteligentes han sido fundamentales para el ecosistema de Ethereum, pues permiten realizar transacciones y acuerdos de manera segura, sin que haya que confiar en un tercero.

Este sistema ha permitido la creación de dApps que han revolucionado sectores como las finanzas, la logística, la salud y la educación. Ethereum también fue pionero en la creación de nuevos activos digitales a través de la tokenización.

Las stablecoins, cuyo valor está vinculado a monedas tradicionales, han permitido ofrecer estabilidad en el volátil mundo de las criptomonedas, mientras que los NFT, que representan activos únicos, han generado una nueva forma de propiedad digital en áreas como el arte y los coleccionables.

A través de la Ethereum Virtual Machine (EVM), otros proyectos como BNB y Avalanche han podido crear sus propias plataformas, basadas en la tecnología de Ethereum.

Además, las soluciones de capa 2, como Optimism y zkSync, han permitido mejorar la escalabilidad de la red, reduciendo los costos de las transacciones y acelerando su procesamiento.

Ethereum también ha sido clave en el avance de la Web3, un concepto de una Internet descentralizada que pone el control en manos de los usuarios.

La Web3 promueve la privacidad, la transparencia y la autonomía, eliminando la necesidad de grandes intermediarios, como gobiernos y corporaciones, lo que permite una red más democrática y accesible.