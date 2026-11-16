En las últimas 24 horas, la criptomoneda número uno subió 0,22%. Ccómo evolucionaron otras divisas digitales y el mercado de dólares cripto

Este lunes, Bitcoin alcanzó los u$s64.862,52 tras un incremento de 0,22% en las últimas 24 horas, con un mercado circulante de u$s1,30 billones, de acuerdo con Binance.

El mercado cripto mundial reporta este lunes 16 de noviembre una capitalización de u$s2,20 billones, monitoreada por CoinMarketCap.

Por lo tanto, las monedas digitales presentaron un crecimiento del 0,23% en el último día. Con respecto a la cuota de mercado cripto, Bitcoin posee 59,40%, seguido por Ethereum con un 10,16%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

A nivel global, los precios promedio en dólares de las criptomonedas principales para el lunes 16 de noviembre son los siguientes:

Bitcoin: u$s64.862,52 (0,22%)

Ethereum: u$s1.825,65 (0,60%)

BNB: u$s590,50 (-0,20%)

Ripple: u$s0,96 (1,03%)

Solana: u$s71,53 (0,20%)

Cardano: u$s0,15 (0,33%)

Polkadot: u$s0,73 (0%)

Dogecoin: u$s0,06 (2,09%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En Argentina, las criptomonedas más relevantes se negocian hoy, lunes 16 de noviembre, en las principales plataformas a los siguientes precios en pesos:

Bitcoin: $109,25 millones

Ethereum: $3,07 millones

BNB: $992.476,97

Ripple: $1.621,84

Solana: $119.932,80

Cardano: $258,97

Polkadot: $1.230,76

Dogecoin: $99,59

Polygon: $133,56

Además, el mercado de dólares cripto o stablecoins en Argentina muestra estas cotizaciones en pesos al lunes 16 de noviembre:

USDT: $1.678,40

DAI: $1.683,25

USDC: $1.679,90

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, lanzado en 2009 por el creador anónimo Satoshi Nakamoto, se considera la primera criptomoneda que transformó el mundo financiero. Su objetivo principal es ofrecer una alternativa descentralizada para realizar transacciones sin la necesidad de bancos o gobiernos como intermediarios.

Bitcoin emplea un sistema de consenso conocido como "prueba de trabajo", donde los mineros validan las transacciones mediante complejos cálculos matemáticos. Este proceso garantiza la seguridad de la red, aunque también provoca un elevado consumo energético.

A lo largo de los años, Bitcoin se ha convertido en un resguardo de valor, similar al oro, debido a su oferta limitada de 21 millones de bitcoins, lo que atrae a inversores en busca de protección contra la inflación.

Sin embargo, Bitcoin enfrenta desafíos como la escalabilidad y el alto costo de las transacciones. La implementación de soluciones como la Lightning Network busca mejorar la velocidad y reducir estos costos.

A pesar de su uso en actividades ilícitas y las fluctuaciones extremas en su valor, Bitcoin sigue siendo la criptomoneda más popular, con un impacto significativo en el sistema financiero global.