El analista reconoce señales de alerta tras perder más de 13% en siete días, pero su modelo de riesgo no confirma un mercado bajista de BTC

Aunque Woo detecta fuga de capitales y soporte roto, su Macro Cycle Risk Model mantiene el riesgo para Bitcoin bajo, pero en aumento.

Factores como el hackeo a Binance (u$s6.300M) y la renuncia del CEO de Nvidia influyen en la caída del precio de Bitcoin.

El analista Willy Woo no confirma un mercado bajista de Bitcoin pese a su caída del 13% en 7 días y precio en u$s64.200.

El analista Willy Woo sostiene que todavía no hay datos suficientes para confirmar un mercado bajista de Bitcoin, pese a que la criptomoneda perdió más de 13% en los últimos siete días y cotiza cerca de los u$s64.200 en la mañana de este lunes 16 de noviembre, según los datos de CoinMarketCap.

"No puedo decir que haya suficientes datos para respaldar un mercado bajista en este momento", escribió el trader en su cuenta de X. Woo admite que el escenario podría ser el de un "mercado bajista temprano", aunque aclara que no está convencido.

Durante el fin de semana, el precio tocó un mínimo de u$s62.200 y ya se ubica casi 50% por debajo de su máximo histórico de u$s126.000, alcanzado en octubre de 2025.

Por qué Willy Woo duda de un mercado bajista de Bitcoin

La lectura del analista se apoya en sus propios modelos on-chain, que siguen los flujos de capital dentro de la red de Bitcoin. Según su Macro Cycle Risk Model, el riesgo "sigue siendo relativamente bajo, aunque en aumento".

Entre los argumentos para no hablar todavía de un ciclo bajista, Woo destaca:

La estructura de liquidez de largo plazo se mantiene correcta.

se mantiene correcta. El precio estaría revirtiendo a su media.

Del otro lado, reconoce indicios que encienden alarmas:

Detecta una fuga de capitales hacia territorio bajista.

hacia territorio bajista. La cotización perforó un soporte clave, algo que describe como "una señal de alerta".

Qué golpes empujaron la caída del precio de Bitcoin en noviembre

La corrección de la principal criptomoneda llega tras lo que Woo define como "sucesivos ataques inesperados", que pusieron a prueba el soporte del mercado alcista.

El primero fue el hackeo a Binance del 29 de octubre, el mayor robo cripto de la historia, por unos u$s6.300 millones. La exchange, con fuerte presencia entre los usuarios argentinos, aseguró en su informe sobre el incidente de seguridad que cubrirá la totalidad de lo robado con fondos propios.

El segundo frente llegó desde Wall Street. Jensen Huang renunció como CEO de Nvidia, según el comunicado de la empresa ante la SEC, en medio de una investigación interna sobre si fue blanco de una operación de inteligencia china. Colette Kress, directora financiera, quedó a cargo de forma interina.

El escándalo golpeó de lleno a las acciones de la fabricante de chips, que hacia el 10 de noviembre ya habían borrado todas sus ganancias de 2026. Nvidia funciona hoy como termómetro del negocio de la inteligencia artificial, que marca el pulso de los activos de riesgo, Bitcoin incluido.

Qué cambió en la mirada de Willy Woo sobre Bitcoin

Hasta hace pocas semanas, el analista sostenía que Bitcoin transitaba un ciclo alcista temprano, una visión que repasó en su pronóstico de corto, mediano y largo plazo de octubre. A fines de ese mes, incluso, presentó un nuevo modelo que reforzaba esa lectura.

Ahora, Woo aclara que su análisis es una "actualización provisional". Gran parte del desenlace, explica, dependerá de cómo los mercados de acciones resuelvan sus temores sobre la deuda y sobre el comercio de la IA encabezado por Nvidia.

Con ese panorama, Bitcoin queda en una zona de indecisión: sin datos firmes para hablar de un nuevo mercado bajista, pero con un riesgo que, según el propio Woo, va en aumento.