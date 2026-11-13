La sexta criptomoneda por capitalización registró una baja del 2,56% en un día. Cuál fue el comportamiento de otras monedas digitales y dólares cripto

El mercado de criptomonedas registra una baja del 3.53% en 24h; Solana cayó 2.56% a u$s79,93.

Este viernes, Solana reportó un descenso de 2,56%, ubicándose en u$s79,93, con una capitalización de mercado de u$s47.280,82 millones, según las cotizaciones informadas por Binance.

CoinMarketCap registra este viernes 13 de noviembre una capitalización de u$s2,32 billones en el mercado global de criptomonedas, compuesto por más de 40.198 monedas.

De esta forma, el mercado de criptomonedas evidenció un baja del -3,53% en las últimas 24 horas. Con respecto a la cuota de mercado cripto, Bitcoin posee 59,63%, seguido por Ethereum con un 10,19%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Para la fecha viernes 13 de noviembre, las cotizaciones promedio globales en dólares de las criptomonedas son los siguientes:

Bitcoin: u$s68.697,03 (-4,57%)

Ethereum: u$s1.932,86 (-4,40%)

BNB: u$s632,47 (-3,73%)

Ripple: u$s1,02 (-1,09%)

Solana: u$s79,93 (-2,56%)

Cardano: u$s0,17 (0,10%)

Polkadot: u$s0,83 (-0,39%)

Dogecoin: u$s0,07 (-1,11%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este viernes 13 de noviembre, así cotizan en pesos las criptomonedas más importantes en las exchanges argentinas más reconocidas:

Bitcoin: $116,99 millones

Ethereum: $3,25 millones

BNB: $1,06 millones

Ripple: $1.708,86

Solana: $133.866,70

Cardano: $287,52

Polkadot: $1.389,27

Dogecoin: $109,16

Polygon: $146,03

En otro orden, los dólares cripto o stablecoins más demandados en Argentina tienen este viernes 13 de noviembre los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.671,10

DAI: $1.679,02

USDC: $1.672,70

Solana: qué es y cómo se fundó

Solana es una blockchain que ha revolucionado la tecnología descentralizada. Anatoly Yakovenko, exingeniero de Qualcomm con experiencia en sistemas distribuidos, fundó el proyecto en 2017 con el objetivo de superar las limitaciones de escalabilidad de redes como Ethereum y Bitcoin.

El elemento diferenciador de Solana es su mecanismo "Proof of History" (Prueba de Historia), que optimiza el orden de las transacciones, reduciendo costos y aumentando la velocidad. Ethereum, por ejemplo, procesaba alrededor de 15 transacciones por segundo en sus primeros años, mientras que Solana puede gestionar miles, consolidándose como una red mucho más eficiente.

El lanzamiento de la red principal de Solana en 2020 marcó un hito en el sector blockchain, permitiendo el desarrollo de aplicaciones descentralizadas. Sectores como DeFi y NTF encontraron en Solana una solución económica y veloz frente a los altos costos de gas de Ethereum.

El ecosistema de Solana ha crecido rápidamente, atrayendo desarrolladores interesados en aprovechar su escalabilidad y rendimiento. Aunque Ethereum sigue siendo líder por su adopción global, Solana se posiciona como una opción atractiva para proyectos que necesitan alta capacidad y bajos costos.

No obstante, Solana ha enfrentado desafíos como interrupciones en su red y cuestionamientos sobre su descentralización. A pesar de ello, su equipo y comunidad han trabajado arduamente para fortalecer la infraestructura y superar estos obstáculos.

En la actualidad, Solana es reconocida como una blockchain innovadora, destacándose por su capacidad de combinar velocidad, eficiencia y accesibilidad, y posicionándose como un fuerte competidor de Ethereum en el ecosistema cripto.