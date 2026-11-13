La cripto más relevante bajó un 4,02% en las últimas 24 horas. Las cotizaciones de otras monedas digitales y los dólares cripto

Especialistas recomiendan operar en exchanges registradas ante la CNV y evitar plataformas inseguras como Paxful para proteger los fondos.

En Argentina, Bitcoin cotiza a $117,36 millones y las stablecoins como USDT operan en torno a los $1.671,70 en las principales exchanges.

El precio de Bitcoin cayó 4,02% hasta los u$s68.695,94 y el mercado global de criptomonedas retrocedió un 2,86% en las últimas 24 horas.

Este viernes, Bitcoin, la criptomoneda más importante, experimentó un retroceso de 4,02% en las últimas 24 horas, situando su precio en u$s68.695,94, con un mercado circulante equivalente a u$s1,38 billones, según Binance.

Con más de 40.198 monedas en el mercado, la capitalización global de criptomonedas es de u$s2,32 billones este viernes 13 de noviembre, según CoinMarketCap.

Por lo tanto, el mercado de monedas digitales decreció un -2,86% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera con un 59,66% de predominancia, mientras Ethereum asegura un 10,18%. Las demás criptomonedas representan el 30,15%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este viernes 13 de noviembre, los valores promedio en dólares de las criptomonedas líderes son los siguientes:

Bitcoin: u$s68.695,94 (-4,02%)

Ethereum: u$s1.928,03 (-3,87%)

BNB: u$s633,05 (-3,05%)

Ripple: u$s1,02 (-0,57%)

Solana: u$s79,88 (-2,05%)

Cardano: u$s0,17 (0,73%)

Polkadot: u$s0,83 (0,36%)

Dogecoin: u$s0,07 (-0,45%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Hoy, viernes 13 de noviembre, las principales exchanges argentinas publican los siguientes precios en pesos para las criptomonedas más relevantes:

Bitcoin: $117,36 millones

Ethereum: $3,24 millones

BNB: $1,06 millones

Ripple: $1.706,97

Solana: $133.698,40

Cardano: $287,26

Polkadot: $1.390,76

Dogecoin: $109,10

Polygon: $145,96

Por otro lado, este viernes 13 de noviembre, los dólares cripto o stablecoins más relevantes en Argentina cotizan en pesos de la siguiente manera:

USDT: $1.671,70

DAI: $1.679,22

USDC: $1.672,50

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Para adquirir criptomonedas en Argentina, es necesario abrir una cuenta en alguna exchange reconocida, como Binance Bitget, que operan como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), avalados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas ofrecen una cuenta virtual (CVU), que permite transferencias en pesos para fondear y realizar compras de criptomonedas.

Luego, basta con elegir la divisa digital deseada y adquirirla. Algunas exchanges también permiten el uso de tarjetas de crédito a través de Mercado Pago o servicios internacionales.

Además, es posible intercambiar distintos activos y realizar transferencias de criptomonedas usando QR o claves públicas.

Otra alternativa es el sistema persona a persona (P2P), que permite transacciones directas entre usuarios.

En este sistema, es esencial verificar la reputación del vendedor y su historial de operaciones para garantizar una transacción segura.

Por último, los especialistas aconsejan evitar plataformas inseguras, como Paxful, que ha sido reportada por varios usuarios.

Estas carecen de herramientas de seguridad necesarias, exponiendo a los usuarios a riesgos como el robo de fondos y datos.