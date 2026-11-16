Apuntan a estafas con IA, hackeos y lavado de cárteles que usan USDT en Tron, una red donde circulan más de u$s94.000 millones de la stablecoin

Responden al avance de IA en fraudes, buscando superar la lentitud de unidades previas; Tether ya congeló más de u$s7.000 M.

Tether, Tron y Chainalysis crean el Digital Crime Task Force para congelar fondos USDT ligados a estafas y robos.

Tether, Tron y Chainalysis lanzaron el Digital Crime Task Force, un grupo privado que buscará detectar el uso de USDT en estafas, robos y lavado de dinero para congelar los fondos antes de que los criminales logren moverlos.

La alianza se anunció este jueves 12 de noviembre y apunta a acortar el tiempo entre la detección de un delito y el bloqueo del dinero. Cada integrante cumple un rol:

Chainalysis aporta sus datos y herramientas de inteligencia artificial para marcar movimientos sospechosos y pasar pistas a las autoridades.

aporta sus datos y herramientas de inteligencia artificial para marcar movimientos sospechosos y pasar pistas a las autoridades. Tron colabora con el rastreo de las transacciones dentro de su red.

colabora con el rastreo de las transacciones dentro de su red. Tether, como emisor de USDT, puede congelar los saldos de las direcciones señaladas.

Además, el grupo recibirá pedidos de congelamiento de fuerzas de seguridad.

"Los criminales usan la IA para moverse más rápido que nunca, y esperar a que una víctima denuncie un delito ya no alcanza", sostuvo Paolo Ardoino, CEO de Tether. Y advirtió: "Cualquiera que piense que USDT es un lugar seguro para esconder fondos ilícitos está cometiendo un error muy caro".

Qué delitos con USDT en Tron va a perseguir el nuevo grupo

El Digital Crime Task Force que integran Tether, Tron y Chainalysis definió estas prioridades:

Estafas de inversión y fraudes románticos.

Robos y hackeos de criptomonedas.

Financiamiento del terrorismo.

Operaciones cibernéticas de Corea del Norte.

Narcotráfico y lavado de dinero de cárteles.

La apuesta responde al avance de la IA en el fraude. Según el Crypto Crime Report 2026 de Chainalysis, publicado en enero, las estafas vinculadas a proveedores de IA generaron en 2025 4,5 veces más ingresos por operación que las tradicionales. Las estafas por suplantación de identidad crecieron más de 1.400% interanual.

Al anunciar la alianza, Tether aseguró que ya congeló más de u$s7.000 millones vinculados a actividades ilícitas.

Por qué se disolvió la unidad T3 de Tether, Tron y TRM Labs

La alianza con Chainalysis reemplaza a la T3 Financial Crime Unit, el grupo que Tron, Tether y la firma de análisis TRM Labs crearon en septiembre de 2024 y al que luego se sumó Binance.

Según Bloomberg, la unidad se disolvió a fines de agosto sin anuncio público, y una fuente anónima citada por la agencia atribuyó el final a respuestas lentas y mala coordinación.

En su primer año, la T3 ya había superado los u$s300 millones bloqueados en USDT, y en mayo de 2026 informó más de u$s450 millones congelados. El GAFI la había calificado como un "recurso invaluable para las fuerzas de seguridad de todo el mundo".

Qué cambia para quienes usan USDT en Tron en la Argentina

El mercado cripto argentino creció en el último año de la mano de las stablecoins. El país movió u$s88.500 millones en cripto entre julio de 2025 y junio de 2026, 15,3% más que un año antes y a un ritmo superior al de la región, según Chainalysis. En Tron circulan más de u$s94.000 millones en USDT, según los datos de transparencia de Tether a noviembre.

"Millones de personas dependen de USDT en Tron para sostener a sus familias, mantener sus negocios y construir un futuro más seguro", dijo Justin Sun, fundador de Tron.

El hackeo a Binance mostró por qué importa la velocidad: los atacantes cambiaron unos u$s234 millones en USDT por TRX, la moneda nativa de Tron, antes de que Tether congelara el resto en dos billeteras, según la firma Crystal Intelligence.

Para quien cae en una estafa, el objetivo declarado del grupo es que el dinero quede bloqueado antes de desaparecer. Por ahora, el Digital Crime Task Force no informó congelamientos propios.