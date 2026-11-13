Pavel Durov considera que GRAM debería estar entre las tres principales criptomonedas del mercado y destaca su integración con la app de mensajería

GRAM, cotizando a u$s1,23, cayó 85% desde su máximo; sin embargo, Durov espera que se posicione entre los 3 activos líderes.

Más de 700.000 billeteras de autocustodia creadas en Telegram en 48 horas, impulsando la adopción de la cripto.

Pavel Durov, fundador de Telegram, afirma que la criptomoneda GRAM de TON está «ridículamente infravalorada».

Pavel Durov, fundador de Telegram, indicó que GRAM, la criptomoneda de The Open Network (TON), está "ridículamente infravalorada" y consideró que debería ubicarse entre los tres principales activos del mercado.

Sus declaraciones se realizaron a través de su cuenta de X, luego de que el token registrara una suba semanal del 7,2%, pese a la tendencia bajista del sector.

El activo cotizaba a u$s1,23, con un avance del 2,6%. Sin embargo, todavía se encuentra lejos de su máximo histórico de u$s8, alcanzado en marzo de 2024, lo que representa una caída acumulada del 85%.

Durov vinculó su expectativa de crecimiento con la integración de la criptomoneda en el ecosistema de Telegram.

"Es la única criptomoneda integrada en un verdadero ecosistema social", sostuvo en su cuenta de X al referirse al desempeño del proyecto.

GRAM y su integración con Telegram

El fundador de la aplicación de mensajería también destacó el crecimiento de las billeteras digitales dentro de la plataforma. Según indicó, durante las últimas 48 horas se crearon más de 700.000 monederos de autocustodia.

Los datos del explorador de TON también reflejaron un incremento en los registros: entre el 9 y el 10 de noviembre se superaron las 500.000 altas diarias, frente a un promedio habitual de 113.637.

Sin embargo, es importante aclarar que los registros incluyen billeteras creadas desde Telegram que todavía no realizaron operaciones en la blockchain.

El mecanismo permite activar una wallet de manera automática cuando un usuario recibe GRAM. "Una wallet se activa en el momento en que alguien recibe Grams", agregó.

Cómo funciona la billetera de Telegram

La herramienta permite enviar y recibir criptomonedas directamente desde la interfaz de Telegram, sin necesidad de descargar una aplicación externa.

A través de Gram Wallet, los usuarios también pueden interactuar con bots y miniaplicaciones del ecosistema.

A diferencia de los servicios que requieren una instalación independiente, la billetera está integrada en la experiencia de mensajería.

Según el sitio oficial de TON, se trata de una solución sin custodia desarrollada por el equipo de la plataforma.

Por otra parte, el nombre GRAM responde a un cambio reciente dentro del proyecto. Desde el 15 de junio de 2026, el activo anteriormente conocido como Toncoin (TON) pasó a denominarse Gram, luego de una votación comunitaria que obtuvo un 81,22% de aprobación.

Con esta integración, Telegram busca ampliar el uso de las criptomonedas dentro de su plataforma. Para Durov, esa conexión con una comunidad de usuarios masiva es uno de los principales argumentos para sostener que GRAM todavía tiene margen de crecimiento.