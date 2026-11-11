La app de mensajería acelera el acceso a cripto para 1.000 millones de usuarios. Por qué los números en cadena no reflejan una adopción masiva.

El fundador de Telegram, Pavel Durov, informó que la aplicación incorporó 714.844 nuevas billeteras de autocustodia en apenas 48 horas, un incremento acelerado por el despliegue técnico de su solución nativa Gram Wallet.

El salto operativo reflejó la potencia del canal de mensajería, registrando 329.952 nuevas cuentas en una sola jornada.

Según detalló el propio Durov, la aceleración en las altas responde a una funcionalidad que activa automáticamente la billetera cuando un contacto le transfiere saldo en tokens GRAM, prescindiendo del proceso habitual de configuración técnica previa que suele desalentar a los usuarios no especializados.

Sin embargo, los especialistas del sector blockchain advierten que la métrica de cuentas creadas no describe la adopción efectiva de la red.

El propio explorador de bloques del protocolo distingue entre las direcciones creadas desde la interfaz de mensajería y las billeteras verdaderamente activas, que son aquellas que firman y ejecutan operaciones en la cadena de bloques tras su habilitación inicial.

Qué brecha existe entre la audiencia de Telegram y la actividad sobre la red TON

La masividad de la base de usuarios de la red social contrasta de manera elocuente con el volumen transaccional diario registrado en la infraestructura.

De acuerdo con un relevamiento de mercado elaborado por el analista Ismail Rustamov, la blockchain TON computa las siguientes métricas operativas:

Cerca de 5 millones de transferencias por jornada

Unas 282.000 billeteras activas en períodos de 24 horas

Al extender la medición a una ventana mensual, las cuentas con actividad recurrente rondan los 2,2 millones de direcciones

Esto representa apenas el 0,2% frente a la masa de más de 1.000 millones de usuarios activos mensuales que reporta la plataforma de mensajería

El repliegue se evidencia con mayor claridad en el ecosistema de finanzas descentralizadas (DeFi): el valor total bloqueado (TVL) en protocolos dentro de TON descendió a u$s42,9 millones a comienzos de noviembre de 2026, lo que implica una contracción del 53% frente a los u$s92 millones registrados en mayo.

En paralelo, el volumen diario negociado en exchanges descentralizados se ubica en torno a los u$s2,7 millones, confirmando que la liquidez circulante permanece en niveles moderados.

Por qué la mayor injerencia de Telegram reaviva los temores de centralización

La articulación estructural entre la compañía de tecnología y la arquitectura de la red alimenta reparos regulatorios y doctrinarios en la comunidad cripto.

A partir de las reconfiguraciones anunciadas a mediados de año, Telegram asumió un rol protagónico en el rumbo técnico de la cadena de bloques , desplazando a la Fundación TON como fuerza de desarrollo

La empresa se consolidó formalmente como el mayor validador del ecosistema

Si bien la dirección de la empresa argumentó que la maniobra permitió reducir seis veces las tarifas de transacción y agilizar las actualizaciones de contratos inteligentes, la concentración de nodos decisorios despierta cuestionamientos sobre la autonomía técnica de la red

En el mercado secundario, la cotización del token GRAM -denominación adoptada en 2026 para la moneda previamente conocida como Toncoin- refleja esa cautela operativa. La divisa digital cotiza en el rango de los u$s1,10, un nivel que se ubica 87% por debajo del máximo histórico de u$s8,24 alcanzado en junio de 2024.

Pese a los repuntes transitorios impulsados por los anuncios corporativos, el desafío para el ecosistema radica en demostrar si el récord de billeteras inactivas logrará traducirse en un flujo transaccional sostenible a largo plazo.