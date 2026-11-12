Estados Unidos lo acusa de participar en robos millonarios y ataques informáticos globales. Su nombre volvió a sonar tras el caso Binance

Sus ciberdelitos, incluido el ataque a Binance por u$s6.300M, financian el programa armamentístico del régimen norcoreano.

Washington lo señala como pieza clave del espionaje informático de Corea del Norte y lo vincula a robos por más de u$s1.300M.

Park Jin Hyok, hacker norcoreano, es acusado por EEUU de participar en ciberataques históricos como Sony Pictures y WannaCry.

Park Jin Hyok es un programador norcoreano acusado por Estados Unidos de participar en algunos de los ciberataques más importantes de la historia.

Su nombre volvió a quedar bajo la lupa tras el robo de u$s6.300 millones a Binance, una operación que el FBI atribuyó a un grupo vinculado con Corea del Norte.

El hacker es señalado por Washington como una pieza clave de la estructura de espionaje informático del régimen de Kim Jong-un. Entre los ataques que las autoridades estadounidenses le atribuyen figuran:

el hackeo a Sony Pictures en 2014

el robo al Banco Central de Bangladesh en 2016

la propagación del ransomware WannaCry en 2017.

Aunque el FBI no lo identificó directamente como responsable del ataque a Binance, su trayectoria vuelve a poner en el centro de la escena a los grupos norcoreanos que utilizan el cibercrimen para obtener dinero y financiar las actividades del régimen.

Quién es Park Jin Hyok y qué vínculo tiene con Corea del Norte

La información sobre la identidad de Park es limitada. Según las estimaciones de las autoridades estadounidenses, tiene entre 42 y 45 años y también utilizó nombres como:

Jin Hyok Park

Pak Jin Hek

Pak Kwang Jin

De acuerdo con una denuncia del Departamento de Justicia de EEUU, trabajó durante más de una década en Chosun Expo Joint Venture, una empresa con oficinas en China y Corea del Norte.

Los investigadores describieron a esa compañía como una entidad pantalla del régimen norcoreano, vinculada con su estructura de inteligencia militar. Desde allí, Park habría participado en operaciones informáticas destinadas al espionaje y el robo de información y dinero.

En febrero de 2021, la fiscalía estadounidense amplió las acusaciones e incluyó a Park junto con Jon Chang Hyok y Kim Il en una presunta conspiración para robar y extorsionar más de u$s1.300 millones en efectivo y criptomonedas.

De Sony Pictures al Banco de Bangladesh: los ataques que le atribuyen

Estados Unidos vinculó a Park con el hackeo a Sony Pictures en 2014, que provocó el robo de documentos, la filtración de películas inéditas y amenazas contra empleados.

El ataque habría sido una represalia por The Interview, una comedia sobre el asesinato de Kim Jong-un.

En 2016, el grupo habría robado u$s81 millones al Banco Central de Bangladesh tras infiltrarse en sus sistemas y acceder a la red internacional SWIFT.

Un año después, también fue relacionado con WannaCry, el ransomware que afectó computadoras de todo el mundo, incluido el sistema de salud británico.

El robo a Binance y la red de hackers de Corea del Norte

El FBI atribuyó el ataque a Binance, en el que se robaron u$s6.300 millones, a una operación norcoreana identificada como TraderTraitor.

Sin embargo, la agencia no detalló a Park como participante directo, sino que lo vincula con una estructura más amplia de ciberataques del régimen.

En sus investigaciones, Estados Unidos identificó a grupos como Lazarus Group y APT38, relacionados con la inteligencia militar de Corea del Norte. Sus operaciones incluyen espionaje, robos de criptomonedas y extorsiones digitales.

Según un informe de Naciones Unidas de 2024, estas actividades son una fuente de financiamiento para el régimen de Kim Jong-un y su programa armamentístico.