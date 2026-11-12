La sexta criptomoneda más popular bajó 3,53% en las últimas 24 horas. Cómo se movió el precio de otras monedas digitales y dólares cripto

Solana, creada en 2017, compite con Ethereum por su velocidad y bajos costos para DeFi y NFT, pese a desafíos de red.

Las principales criptomonedas retroceden este jueves; Solana cotiza a u$s81,81 tras una baja del 3,53%.

Solana, la sexta criptomoneda más popular, cotiza este jueves a u$s81,81 en la pizarra de Binance, tras un retroceso de 3,53% en las últimas 24 horas, con un valor circulante de u$s48.385,68 millones.

El ecosistema de criptomonedas alcanza una capitalización total de u$s2,40 billones este jueves 12 de noviembre, según datos de CoinMarketCap.

En consecuencia, el mercado total de criptomonedas presentó un crecimiento del -2,74% en las últimas 24 horas. En cuanto a la participación de mercado, Bitcoin se mantiene en el 60,28%, Ethereum en el 10,26%, y el resto de criptomonedas representa el 29,46%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

En la jornada del jueves 12 de noviembre, estas son las cotizaciones en dólares promedio de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s71.829,77 (-3,07%)

Ethereum: u$s2.010,02 (-3,22%)

BNB: u$s657,73 (-3,94%)

Ripple: u$s1,03 (-3,89%)

Solana: u$s81,81 (-3,53%)

Cardano: u$s0,17 (-4,07%)

Polkadot: u$s0,83 (-3,88%)

Dogecoin: u$s0,07 (-4,65%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado local, las criptomonedas principales tienen los siguientes precios en pesos en las exchanges argentinas al jueves 12 de noviembre:

Bitcoin: $120,07 millones

Ethereum: $3,36 millones

BNB: $1,10 millones

Ripple: $1.721,17

Solana: $136.799,10

Cardano: $286,37

Polkadot: $1.391,18

Dogecoin: $109,88

Polygon: $143,32

Por otro lado, los dólares cripto o stablecoins con mayor uso en Argentina tienen este jueves 12 de noviembre las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.665,10

DAI: $1.673,79

USDC: $1.667,50

Solana: qué es y cómo se fundó

La historia de Solana es un testimonio de innovación dentro del universo blockchain. Creada en 2017 por Anatoly Yakovenko, exingeniero de Qualcomm con vasta experiencia en sistemas distribuidos, Solana se diseñó para superar los problemas de escalabilidad que afectan a redes como Bitcoin y Ethereum.

El corazón del éxito de Solana radica en su algoritmo "Proof of History" (Prueba de Historia), que permite ordenar las transacciones de manera eficiente antes de ser confirmadas, reduciendo costos y aumentando la velocidad. En comparación con Ethereum, que en su versión original procesaba apenas 15 transacciones por segundo, Solana se destaca por manejar miles, ofreciendo una alternativa más escalable.

Con el lanzamiento de su red principal en 2020, Solana se posicionó como una de las blockchain más rápidas y económicas. Esto atrajo a desarrolladores interesados en aplicaciones descentralizadas, particularmente en áreas como finanzas descentralizadas (DeFi) y NTF, donde Ethereum era criticado por sus elevados costos de gas.

El ecosistema de Solana creció rápidamente debido a su capacidad para ofrecer rendimiento técnico y bajos costos. Aunque Ethereum conserva su posición dominante gracias a su amplia base de usuarios, Solana se ha consolidado como una opción más adecuada para proyectos que requieren rapidez y escalabilidad.

Sin embargo, Solana ha enfrentado desafíos como interrupciones en su red y cuestionamientos sobre su descentralización. El equipo detrás del proyecto ha trabajado arduamente para abordar estos problemas y mejorar su infraestructura, fortaleciendo su propuesta frente a Ethereum.

En la actualidad, Solana es reconocida como una blockchain innovadora que combina velocidad, eficiencia y bajos costos, posicionándose como un serio competidor en el espacio cripto.