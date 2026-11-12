La segunda mayor criptomoneda registró una merma del 2,56% en las últimas 24 horas. Así están otras divisas digitales y los dólares cripto

Este proyecto impulsa la tokenización (NFTs, stablecoins) y la Web3, fomentando una internet descentralizada y autónoma.

Vitalik Buterin lanzó la plataforma en 2015, destacando por dApps y contratos inteligentes, clave en el ecosistema blockchain.

Ethereum retrocedió 2,56% a u$s2.019,38, con el mercado global de criptomonedas en baja del 2,59% este jueves.

Ethereum, la segunda mayor criptomoneda por capitalización de mercado con un valor total de u$s246.793,96 millones, registró un retroceso de 2,56% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s2.019,38 por unidad este jueves, según datos de Binance.

CoinMarketCap informa que el mercado global de criptomonedas totaliza u$s2,40 billones este jueves 12 de noviembre, con 40.189 monedas en circulación.

De esta forma, el mercado global de criptomonedas aumentó un -2,59% en las últimas 24 horas. Bitcoin logra una dominancia del mercado de 60,27%, Ethereum le sigue con un 10,30%, y las demás monedas digitales agrupan el 29,43%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

En este jueves 12 de noviembre, las criptomonedas principales presentan los siguientes precios promedio en dólares:

Bitcoin: u$s71.925,11 (-2,78%)

Ethereum: u$s2.019,38 (-2,56%)

BNB: u$s655,71 (-4,06%)

Ripple: u$s1,03 (-3,75%)

Solana: u$s81,91 (-3,18%)

Cardano: u$s0,17 (-3,86%)

Polkadot: u$s0,83 (-3,71%)

Dogecoin: u$s0,07 (-4,57%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En Argentina, las criptomonedas más relevantes se negocian hoy, jueves 12 de noviembre, en las principales plataformas a los siguientes precios en pesos:

Bitcoin: $120,24 millones

Ethereum: $3,37 millones

BNB: $1,09 millones

Ripple: $1.710,86

Solana: $136.839,50

Cardano: $286,26

Polkadot: $1.391,18

Dogecoin: $109,88

Polygon: $143,32

En cuanto a los dólares cripto o stablecoins más usados en Argentina, sus precios en pesos al jueves 12 de noviembre son los siguientes:

USDT: $1.665,10

DAI: $1.674,19

USDC: $1.666,70

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum, lanzado en 2015 por Vitalik Buterin, se ha consolidado como uno de los proyectos más innovadores en el mundo de las criptomonedas.

A diferencia de Bitcoin, que se centra principalmente en ser una moneda descentralizada, Ethereum introdujo la posibilidad de ejecutar aplicaciones descentralizadas (dApps) a través de contratos inteligentes.

Estos contratos permiten que las transacciones y acuerdos se ejecuten automáticamente cuando se cumplen ciertas condiciones, eliminando la necesidad de intermediarios.

El lanzamiento de Ethereum fue posible gracias a una exitosa campaña de financiamiento colectivo en 2014, y su criptomoneda, Ether (ETH), rápidamente se convirtió en una de las más relevantes en el ecosistema blockchain.

Los contratos inteligentes, que son programas autoejecutables, permitieron que Ethereum fuera más allá de las simples transacciones monetarias, abriendo el camino para la automatización de una amplia variedad de procesos en diversas industrias.

Además, Ethereum popularizó el concepto de tokenización, lo que permitió la creación de monedas digitales como las stablecoins y los NFT.

Las stablecoins, cuya cotización está respaldada por activos tradicionales, ofrecen una mayor estabilidad, mientras que los NFT han revolucionado el mercado del arte digital, permitiendo la creación de objetos únicos y coleccionables en forma de tokens.

Otro avance significativo de Ethereum fue la Ethereum Virtual Machine (EVM), que permitió la creación de redes como BNB y Avalanche, basadas en su estructura.

Además, la introducción de soluciones de capa 2, como Optimism y zkSync, mejoraron la escalabilidad y el procesamiento de transacciones, permitiendo un mayor rendimiento sin congestionar la red principal.

Ethereum también ha sido un actor clave en el desarrollo de la Web3, una visión de una Internet descentralizada que pone el control de los datos y las transacciones en manos de los usuarios.

Este modelo, que promueve la privacidad, la transparencia y la autonomía, está cambiando la forma en que interactuamos con la red y plantea un futuro donde los intermediarios, como gobiernos y grandes empresas, son reemplazados por tecnologías descentralizadas.