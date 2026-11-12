La criptomoneda de mayor capitalización retrocedió 3,22% en las últimas 24 horas. Los precios de otras monedas digitales y dólares cripto

Especialistas recomiendan comprar criptomonedas en exchanges registrados en la CNV y evitar plataformas inseguras como Paxful.

En Argentina, Bitcoin cotiza a $119,57 millones y las stablecoins como USDT operan en $1.665,20 junto a Ethereum a $3,35 millones.

El precio de Bitcoin cayó 3,22% hasta los u$s71.640,85 y encabeza la baja del mercado global de criptomonedas con un 60,25% de dominancia.

El precio de Bitcoin, la criptomoneda de mayor capitalización más relevante, bajó 3,22% en las últimas 24 horas, tocando los u$s71.640,85, con un mercado de u$s1,44 billones, de acuerdo con Binance.

CoinMarketCap informa que el mercado global de criptomonedas totaliza u$s2,39 billones este jueves 12 de noviembre, con 40.189 monedas en circulación.

Por lo tanto, el circulante total de criptomonedas subió un -3,07% en las últimas 24 horas. La dominancia del mercado cripto la encabeza Bitcoin con un 60,25%, Ethereum ocupa un 10,26%, y el resto representa un 29,49%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

El jueves 12 de noviembre, los precios promedio globales en dólares de las criptomonedas de mayor capitalización son:

Bitcoin: u$s71.640,85 (-3,22%)

Ethereum: u$s2.008,18 (-3,22%)

BNB: u$s653,96 (-4,34%)

Ripple: u$s1,03 (-4,31%)

Solana: u$s81,62 (-3,71%)

Cardano: u$s0,17 (-4,55%)

Polkadot: u$s0,83 (-4,34%)

Dogecoin: u$s0,07 (-5,13%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este jueves 12 de noviembre, así cotizan en pesos las criptomonedas más importantes en las exchanges argentinas más reconocidas:

Bitcoin: $119,57 millones

Ethereum: $3,35 millones

BNB: $1,09 millones

Ripple: $1.714,40

Solana: $135.980,40

Cardano: $284,24

Polkadot: $1.380,76

Dogecoin: $109,29

Polygon: $142,19

Por otro lado, así cotizan en pesos los dólares cripto o stablecoins más populares en Argentina al jueves 12 de noviembre:

USDT: $1.665,20

DAI: $1.673,69

USDC: $1.666,40

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Para comprar criptomonedas en Argentina, primero hay que tener una cuenta en alguna exchange reconocida, como Binance, Bitget y otras compañías que están inscriptas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Las plataformas mencionadas ofrecen una cuenta virtual (CVU), que permite enviar y recibir transferencias en pesos, facilitando el fondeo para adquirir criptomonedas.

Luego, será necesario elegir la criptomoneda deseada y comprarla con pesos. Algunas exchanges permiten además adquirir activos digitales con tarjeta de crédito, mediante proveedores internacionales o Mercado Pago.

Estas plataformas también permiten intercambiar activos digitales y transferir criptomonedas a través de QR o claves públicas hacia otras billeteras.

Otra alternativa es el sistema persona a persona (P2P), que conecta directamente a compradores y vendedores.

En este modelo, pueden usarse diversos métodos de pago, como cuentas bancarias, fintech o plataformas como PayPal o similares. Es crucial verificar la reputación del vendedor, su historial de operaciones y tiempos de liberación.

Finalmente, los expertos recomiendan evitar plataformas sin requisitos de seguridad, como Paxful, que cuenta con denuncias de varios usuarios.

Esto se debe a que carecen de herramientas para detectar enlaces maliciosos utilizados por estafadores para robar información.