Jimmy Su describió cómo una prueba técnica podía comprometer los equipos de la empresa, el camino que meses después siguió el ataque a la exchange

Un informe detalló que el ataque se inició en junio con malware en una IA y culminó en u$s6.300 millones el 29 de octubre.

El jefe de seguridad de Binance, Jimmy Su, advirtió meses antes sobre las entrevistas falsas como amenaza clave.

El hackeo a Binance de u$s6.300 millones, el mayor en cripto, se ejecutó con entrevistas de trabajo falsas.

El jefe de seguridad de Binance, Jimmy Su, advirtió en julio que las entrevistas de trabajo falsas eran una de las tácticas que más preocupaban a la compañía, meses antes de que ese mismo método abriera la puerta al hackeo a Binance de u$s6.300 millones, el mayor de la historia cripto.

Las entrevistas falsas son "algo que nos preocupa mucho internamente", afirmó Su en una charla con el medio Cointelegraph.

Qué dijo el jefe de seguridad de Binance sobre las entrevistas falsas

En la entrevista de julio, el directivo describió el esquema paso a paso: los atacantes arman una oferta laboral a medida de un empleado y lo convencen de ejecutar código como parte de una prueba técnica.

Con ese código en marcha, explicó, "el dispositivo queda comprometido" y los hackers pueden robar credenciales para avanzar dentro de la red de la empresa.

Su también anticipó por qué la trampa podía pasar inadvertida. Una evaluación técnica incluye pasos que lucen normales, como bajar un repositorio de código de GitHub.

"Cada paso es, en realidad, legítimo por sí solo. Por eso, muchas herramientas antivirus pueden no ser capaces de detectarlo y señalarlo", advirtió.

El ejecutivo aceptó que los empleados busquen otras ofertas laborales, aunque no desde equipos de la empresa, y aclaró que frenar esos ataques es responsabilidad de Binance.

La firma simula ataques de phishing contra su personal cada mes desde hace tres o cuatro años, incluso con falsos reclutadores.

"Al principio, la higiene de seguridad dejaba mucho que desear", reconoció Su, aunque aseguró que la compañía mejoró de manera significativa.

Cómo la entrevista falsa abrió el hackeo a Binance

El robo a la mayor exchange del mundo le dio la razón. Según el informe preliminar de Binance sobre el ataque, publicado el 3 de noviembre, fue una campaña de varios meses:

Junio: un ingeniero del equipo de billeteras instaló una herramienta de IA desde un instalador adulterado

un ingeniero del equipo de billeteras instaló una herramienta de IA desde un instalador adulterado Septiembre: otro ingeniero, contactado por un falso reclutador en una plataforma de empleo legítima, descargó en su computadora de trabajo una tarea de programación con malware

otro ingeniero, contactado por un falso reclutador en una plataforma de empleo legítima, descargó en su computadora de trabajo una tarea de programación con malware 20 de octubre: desde ese equipo, los atacantes llegaron a las máquinas de otros dos ingenieros

desde ese equipo, los atacantes llegaron a las máquinas de otros dos ingenieros 29 de octubre: con credenciales robadas, ejecutaron retiros por u$s6.340 millones

Tal como había descripto Su, el malware de día cero no fue detectado por las herramientas de seguridad de los equipos.