Lo adelantó Cristian Coloca, Product Manager Inversiones & Ecosistemas de Supervielle en la tercera edición del evento Nuevo Dinero

Desde octubre, usuarios podrán vincular su cuenta IOL a la app Supervielle para ver portafolios y operar sin fricciones.

Cristian Coloca (Supervielle) anunció la integración tras un 12X en clientes de mercado de capitales y 16X en operaciones.

Banco Supervielle e IOL Inversiones lanzarán un ecosistema integrado para facilitar inversiones y el uso ágil de ambas plataformas.

Banco Supervielle y IOL Inversiones lanzarán un ecosistema integrado para que los clientes y usuarios puedan invertir y utilizar todas las funciones de ambas plataformas de una forma más ágil y sencilla.

El anuncio lo confirmó Cristian Coloca, Product Manager Inversiones & Ecosistemas de Supervielle en la tercera edición del evento Nuevo Dinero en el que estuvo presente iProUP.

"Asumimos que el cliente y nosotros mismos somos multiplataforma. Entendiendo eso decidimos hacer un ecosistema integrado entre Supervielle y IOL", resaltó.

El ejecutivo recordó que la unión entre ambas firmas comenzó ofreciendo la posibilidad de Dólar MEP, y luego fue ampliado para que los clientes pudieran llevar adelante más funciones.

Coloca resaltó que hubo un crecimiento por 12X de clientes que accedieron al mercado de capitales desde que Supervielle y IOL empezaron a ofrecer este tipo de funciones en común y precisó que también existió un 16X en cantidad de operaciones

"Antes, el 80% de las personas que invertían eran personas que poseían grandes capitales o que quizás contaban con un asesor financiero. Ahora, los segmentos masivos y previsionales se empezaron a meter y compraron bonos y acciones", subrayó Coloca.

Más diferenciales del ecosistema entre Supervielle y IOL

Las personas que aún no son clientes de Supervielle podrán bajarse la app de IOL y rápidamente pasar a tener la apertura de una cuenta comitente digital.

De inmediato, esa persona podrá comprar bonos, acciones, o cualquier otra opción de inversión.

"Pudimos construir la mejor experiencia para que el usuario sea experto en inversiones o no pueda hacer la compra de un título, oración y no vea dificultad o fricción a la hora de hacer una operación en IOL", destacó Coloca.

Y agregó: "Ahora estamos dando un paso más porque vemos que nuestros clientes en función de analizar sus datos, sus transacciones, como transfir el dinero, cómo operan: hoy los clientes son multiplataformas, vos usas una plataforma para invertir, otra plataforma para pagar, y en otra cobrás el sueldo, por ejemplo".

"A partir de percibir eso pensamos: ¿Por qué no simplificamos el vínculo entre la aplicación de Supervielle y la aplicación de IOL? Por eso ahora, en octubre, se va a poder vincular la comitente que tenés IOL, y vas a poder ver portafolios de inversiones en la app Supervielle; vas a poder saltar de una para otra, sin fricciones", subrayó.

"Ambas plataformas van a estar conectadas totalmente; será un traspaso automátivo. Además, ya tenemos una cantidad grande de clientes que tienen cuenta en ambos lados. La vinculación va a ser online, y a partir del momento que te vinculás, ya la experiencia está interconectada", completó.